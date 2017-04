Según un informe, ocho de cada diez ciclistas no cumplen con la Ley de Tránsito en el país

Mañana se conmemora el Día Mundial de la Bicicleta, un medio ecológico

sociedad@diariobae.com

El 85 por ciento de los ciclistas no utiliza espejos, el 78 por ciento transita sin bocina y el 70 por ciento circula sin casco, reveló un informe dado a conocer por la sede latinoamericana de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) que analizó el compartimiento de quienes circulan en ese transporte en cinco ciudades argentinas con motivo del Día Mundial de la Bicicleta, que se conmemora mañana.

La ley establece varios requisitos para viajar

de manera segura por las calles de la ciudad

El estudio, que analizó el comportamiento de 4.979 ciclistas que circulan por la ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, Salta y San Juan, arrojó 24.164 infracciones, entre las que se destaca que "sólo tres de cada 10 ciclistas utilizan casco".

La Ley de Tránsito establece varias requisitos para circular de forma segura, como la obligatoriedad de tener espejos retrovisores en ambos lados, bocina, guardabarros sobre ambas ruedas y luces, así como también que el conductor lleve puesto un casco protector, ropa preferentemente de colores claros y señalización reflectiva.

En cuanto a las luces, la investigación demostró que el 72 por ciento de los ciclistas argentinos no las usa, mientras que un 62 por ciento no cuenta con guardabarros y más del 58 por ciento no usa ropa reflectiva, indumentaria necesaria para ser visto fácilmente por el resto de los conductores.

Por otro lado, un 21 por ciento transita escuchando música o usando el celular, lo que produce distracciones e imposibilidad de detectar potenciales peligros.

"Es importante que ciclistas, comerciantes y fabricantes tomen conciencia de la importancia de estas normas, debido a que la bicicleta es el vehículo más débil en la vía pública, por lo que sus conductores están más expuestos a un gran riesgo", precisó Pablo Azorin, jefe de Seguridad Vial y Medio Ambiente de FIA para Latinoamérica.

El especialista destacó que la bicicleta se convirtió "en una de las principales alternativas de movilidad sustentable en las grandes ciudades del mundo, ya que no produce contaminación sonora ni atmosférica".

Además de precisar que el 85 por ciento de los ciclistas no posee espejos retrovisores y el 78 por ciento no cuenta con bocina, el estudio señaló que durante el relevamiento se registraron 1.850 infracciones por ‘comportamientos riesgosos, como no transitar por la derecha en calles o ciclovías, cruzar en rojo, circular en contramano y no respetar a los peatones’.

Buenos Aires, Bogotá, Río de Janeiro y

Santiago de Chile son ciudades bike friendly

Según FIA, las ciudades de Latinoamérica donde el uso de la bicicleta tiene cada vez más presencia como medio de transporte son Buenos Aires, Bogotá, Río de Janeiro y Santiago de Chile.