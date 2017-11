Según HRW, la nueva ley antiterrorista saudí habilita abusos contra disidentes

La Ley Penal para Delitos de Terrorismo y su Financiamiento, publicada este 1 de noviembre, quita amplios poderes del Ministerio del Interior, que son transferidos al Ministerio Público y un nuevo cuerpo denominado Presidencia de la Seguridad Pública, espacios que reportan directamente al rey.



Sarah Leah Whitson, directora para Medio Oriente de Human Rigths Watch (HRW), manifestó en El Cairo-, que esta ley tiene una definición "demasiado amplia de terrorismo" similar a la ley anterior, aunque a diferencia de ésta la nueva incluye una referencia a la violencia con la cláusula "dañar a un individuo o resultar en su muerte", cuando el propósito es aterrorizar a las personas o forzar a un gobierno a que lleve a cabo una acción.

La nueva norma define el terrorismo como la "alteración del orden público", e incluye acciones tales como "atentar contra la seguridad de la comunidad y la estabilidad del Estado", "exponer la unidad nacional al peligro" todas las cuales -según HRW- son definiciones vagas que ya fueron utilizadas por las autoridades para castigar disidentes y activistas pacíficos.

.@HRW on more #Saudi "reforms": criticizing the king or crown prince in #SaudiArabia in a manner that "brings religion or justice into disrepute" is now a terrorist act under new CT law https://t.co/RnY6ZRaZJM

