Secuestraron a un matrimonio en Castelar y los liberaron tras un tiroteo en Fuerte Apache

Un hombre de 64 años y su esposa fueron asaltados y secuestrados por delincuentes cuando llegaban a su domicilio, en la localidad bonaerense de Castelar, y recién fueron liberados en inmediaciones del barrio Fuerte Apache, en Ciudadela, tras un enfrentamiento con la Policía.

El episodio se prolongó por una hora y media, por la noche por Jorge Guglianone, quien se desempeña como gerente en una concesionaria oficial, y su esposa Susana Lopardo, de 63 años.

El matrimonio regresaba a su casa cuando un grupo de delincuentes le cruzó otro vehículo y los asaltaron a mano armada.

"A mí me llevaron al otro auto y a mi esposa la dejaron en el mío. Me apoyaron un revólver en las costillas y me preguntaron si vivía cerca, y dije que sí", contó Guglianone.

Al parecer, los asaltantes cambiaron de idea cuando advirtieron, al llegar a la casa, que otro vecino también se aprestaba a abrir su garage, por lo que huyeron con los rehenes para no ser vistos.

"Nos llevaron a pasear por la Autopista del Oeste y a pedirnos que llamáramos a nuestra familia. Llamamos a mi hijo y le pidieron cien mil pesos", señaló el damnificado.

En un momento del trayecto, los asaltantes se dieron cuenta que el vehículo de la pareja tenía un sistema de rastreo satelital por lo que lo abandonaron en el barrio Fuerte Apache y reunieron al matrimonio en el automóvil de los delincuentes, aunque al hombre lo depositaron en el baúl.

Mientras continuaban las negociaciones con el hijo del matrimonio y ya se acordaba un rescate de unos 40 mil pesos, el auto comenzó a ser seguido por una patrulla de la Policía Federal cuyos efectivos habían notado movimientos sospechosos.

Guglianone recordó que desde el baúl pudo escuchar los gritos desesperados de su esposa a los policías para que dejen de tirar.

El hecho, por el cual por el momento no se habían concretado detenciones, comenzó a ser investigado por el fiscal federal de Morón Hernán García y la Delegación Departamental de Investigaciones.

