ARSENAL 0 – NEWELL'S 1 Se sacó y más tranqui pidió tecnología

Humbertito Grondona se calentó durante y al toque de la caída contra Newell's. Después reclamó lo que muchos por el polémico gol y dijo, pese a la quinta caída seguida: "Jugando así nos vamos a salvar".

Se sacó y más tranqui pidió tecnología

Grondona, enojado con el juez.

¿De Maxi o de Nacho? Newell's abrió la cuenta

Gol de M. Rodríguez (NOB). Arsenal 0 – Newell's 1. Fecha 19. Primera División 2017

Las fotos de Arsenal vs. Newell's.

"Si seguimos así, faltan 30 puntos, vamos a estar mucho mejor de lo que estamos ahora”. Humbertito Grondona lleva cinco caídas seguidas en el Arsenal por el torneo y ya en conferencia estaba mucho más tranquilo en durante el 0-1 contra Newell’s, en el que se sacó cuando el juez no amonestó a un rival y también al final del partido, cuando no quiso hablar con el periodista de la TV. Ya más aplacado, el DT del Arse pidió por “tecnología”, después del gol que sufrió en contra (el tiro de Baxi no había entrado y habían dado gol, luego Scocco la empujó por las dudas), aunque se encargó de dejar en claro que “tenemos los mejores árbitros de Sudamérica y lo están haciendo muy bien, nunca me voy a quejar, pero sólo que sigo esto”. Pero el DT se mostró optimista:

* “Jugamos de igual a igual contra el sefundo. Hay que seguir por el mismo camino. Faltan 30 puntos y estamos muy bien”.

* ¿Con qué equipos competimos? Aldosivi se viene en picada, está Quilmes y algunos no se pueden descuidar, como San Martín de San Juan”.

* “Llegamos al área y faltó el toque final, pero no me gusta llegar sólo con centros”.

* “Valoro la entrega y el esfuerzo. Si seguimos así vamos a estar mucho mejor de lo que estamos ahora. Manteniendo este nivel vamos a salvar la categoría”.

* "Me voy fastidioso por la derrota”.

