GOLES RETRO ¿Se sacará la mufa?

Emmanuel Gigliotti todavía no marcó como jugador de Independiente, pero este sábado a las 18 tiene la posibilidad ante Rafaela y con la presencia de los hinchas del Rojo. Por eso, en Goles Retro aprovechamos para mostrarte los dos goles que el Puma le hizo a la Crema.

Por: Martín Pradou

Mpradou@agea.com.ar

Independiente viene de una abultada victoria por 5 a 0 ante Patronato en Paraná, que lo mantiene invicto desde que Ariel Holan es el entrenador y lo ilusiona para lo que viene. Por eso, este sábado a las 18 el Rojo tiene que revalidar el último triunfo y el buen juego que viene pregonando ante Atlético Rafaela en el Libertadores de América, por la fecha 20 del campeonato de Primera División. Y aprovechando la ocasión, en Goles Retro te mostramos los dos goles que Emmanuel Gigliotti le marcó a la Crema, pero jugando para Colón en un empate 2 a 2 en el Cementerio de los Elefantes, partido que correspondió a la jornada 17 del Torneo Final 2013.

El Puma lleva cuatro partidos (tres por torneo y uno por Sudamericana) en el conjunto de Avellaneda y no sólo que no pudo convertir, sino que le atajaron un penal frente a Alianza Lima, pero tiene la banca del DT y de sus compañeros porque saben que le puede dar mucho al equipo. Es por eso que esta semana uno de los jugadores más importantes que actualmente está en el plantel dirigido por Holan salió a apoyarlo en una entrevista. "Lo que menos me preocupa es que Gigliotti no haya metido un gol. Si no es este domingo será el otro, es un gladiador", opinó Walter Erviti. El ex Boca tiene todo para sacarse la mufa y convertir por primera vez en Independiente. ¿Podrá romper la racha frente a Rafaela? Lo bueno para el delantero es que ya sabe lo que marcarle al equipo santafesino.

