Se pidió una licencia por “estrés mental” y su jefe le respondió de la mejor manera posible

Madalyn Parker, una desarrolladora web e ingeniera informática en Olark Live Chat, Michigan, Estados Unidos, decidió tomarse una licencia por “estrés mental”, le mandó un mail al jefe y la respuesta fue brillante.

“Dónde está Madalyn” fue el asunto del correo. Ella escribió: “Voy a tomarme hoy y mañana libres para concentrarme en mi salud mental. Espero volver la semana siguiente revitalizada y al 100%”.

Unas horas más tarde, Ben Congleton, su jefe, contestó: “Solo quería agradecerte que me envíes correos como este. Cada vez que lo haces lo utilizo como un recordatorio de la importancia que tiene tomarse dos días libres por temas de salud mental. No puedo creer que esto no sea la práctica habitual en todas las organizaciones. Sos un ejemplo y nos ayudás a superar el estigma para que podamos dar lo mejor de nosotros mismos en el trabajo”.

Madalyn quedó sorprendida con la respuesta, realizó una captura de pantalla de la misma y la compartió en las redes sociales. Ahora, el tweet fue compartido más de 14 mil veces y más de 40 mil personas le pusieron like.

When the CEO responds to your out of the office email about taking sick leave for mental health and reaffirms your decision. ???? pic.twitter.com/6BvJVCJJFq

— madalyn (@madalynrose) June 30, 2017