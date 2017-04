PB / BARRACAS 2 – TRISTAN SUAREZ 2 Se lo empató de Guapo

Tristán ganaba 2-0 desde el PT en cancha de Barracas pero el local no se dio por vencido y en una ráfaga de 10 minutos se lo puso 2-2.

El equipo de Milano pudo rescatar un puntazo (Tato Pagano, Prensa Barracas).

El 1-0 de Tristán vs. Barracas

Lo hizo López de penal.

El 2-0 de Suárez contra Barracas

Galeano fue el autor del tanto.

El 2-1 de Barracas contra Suárez

Martín no falla cuando le dan un penal.

El 2-2 de Barracas contra Suárez

Delgado anotó para los de Milano.

Ambos equipos venían golpeados ya que habían perdido en la última fecha y encima el Barraqueño se había quedado sin técnico tras la salida de Nardozza. Y por un rato el Lechero le sacó provecho a este hecho. Si bien el local salió mejor en el inicio, los de Bazán Vera se pusieron en ventaja desde los 11 paso por medio de Luis López (llegó a ocho goles en el torneo) y a partir de ahí dominaron a su gusto el encuentro gracias a la línea de volantes más adelantados que puso su DT: Floris, Mendoza y Farías rotaban constantemente dejando desconcertados a los jugadores de Barracas y así vino 2-0 de Claudio Galeano.

La segunda mitad fue muy parecida a la primera. Se vio a un Tristán más intenso que su rival y más cercano a marcar el tercero que a recibir el descuento. Pero el fútbol es impredecible y las impresiones quedan de lado en un abrir y cerrar de ojos: a los 80', Juan Martín, de penal, descontó y unos minutos más tarde Alexis Delgado estampó el empate. Incluso, sobre el final, Barracas casi se queda con los tres puntos de Guapo, nomás.

BARRACAS (2): E. Gómez; G. Mandarino, M. Quiles, H. Balbuena, L. Pastafiglia; F. Espósito, C. Arce, I. Tapia, D. Galeano; A. Soriano y J. Martín. DT: Alejandro Milano.

TRISTAN SUAREZ (2): N. Tauber; J. Azil, N. Monserrat, C. Villalba, F. Ariza; R. Floris, N. García; A. Mendoza, L. Farías, C. Galeano; y L. López. DT: D. Bazán Vera

Goles: PT 25m L. López -p- (T) y 32m C. Galeano (T). ST 35m J. Martín -p- (B) y 39m A. Delgado (B).

Cambios​: ST 16-G. Minutillo (6) X D. Galeano (B) y 17-M. Sproat (6) X F. Espósito (B), 25m 18-A. Delgado (6) X A. Soriano (B), 28m 14-A. Castro (5) X C. Galeano (T) y 37m 15-S. Orons X A. Mendoza (T).

Suplentes: De Barracas: 12-G. Ruhl, 13-M. Tapia, 14-E. Martínez,15-M. Tévez. De Tristán Suárez: 12-E. Fretes, 13-J. Vega, 16-M. Vallejos, 17-J. Merlo y 18-F. Molina.

Amonestados: M. Quiles, H. Balbuena y C. Arce (B); A. Mendoza, N. García, F. Ariza y L. López​ (T).

Cancha: Barracas. Arbitro: Eduardo Gutiérrez.



