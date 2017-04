Se filtró audio donde “Chiqui” Tapia confiesa que espera que Bauza “reflexione y se vaya”

Tapia espera que Bauza renuncie a su cargo.

En las últimas horas se filtró un audio del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, posterior a la reunión que mantuvo con el entrenador de la Selección, Edgardo Bauza, donde revela su verdadera intención: quiere que deje su cargo y de un paso al costado por voluntad propia.

"Capaz que cuando salió de ahí reflexionó y se irá, no sé. A mi te digo la verdad, si llega a decir algo malo se equivoca", manifestó Tapia en el audio. "Me va a obligar a decir yo no la contraté, lo contrató la organizadora y voy a tener que hablar del contrato de él. Es un boludo", agregó el mandatario de AFA.

Luego de la reunión que ambos mantuvieron en el predio de AFA, Tapia aseguró que el entrenador de La Selección era Bauza y fue esquivo en cuanto al futuro. Por su parte, el "Patón" retornará al trabajo el próximo lunes junto al resto de los integrantes de su cuerpo técnico.

El contrato de Bauza finaliza a mitad de año y una de las opciones es esperar a que finalice y no renovarlo. Sin embargo, varios piensan que no hay tanto tiempo teniendo en cuenta que la Selección se encuentra en zona de repechaje de Eliminatorias y preferirían terminar su contrato en este momento y contratar un reemplazante, con Jorge Sampaoli, que actualmente está en el Sevilla como máximo candidato.

