"Al momento no tenemos ningún dato del submarino", dijo el vocero de la Armada

El vocero de la Armada Argentina, el capitán de navío Enrique Balbi, dijo durante una conferencia de prensa que no hay novedades sobre el ARA San Juan: "Al momento, no tenemos ningún rastro del submarino. Seguimos en fase crítica en cuanto al oxígeno". La nave desapareció hace una semana con 44 tripulantes a bordo.

El capitán de navío le pidió a los familiares de la tripulación que "no pierdan las esperanzas" ya que "se está llevando adelante una operación de búsqueda de extrema magnitud", y agregó que "cualquier novedad que tengamos, ya sea buena o no tan buena, se la vamos a comunicar a ellos primero".

Según explicó Balbi, en caso de que esté en inmersión, el submarino "no tiene capacidad para ir a superficie y poder renovar el oxígeno". Pero no descartó que pueda estar en superficie.

Sobre el operativo de rescate, el jefe de prensa de la Armada destacó que este miércoles es un día óptimo para el barrido y la exploración aérea y adviritió que la situación climática podría empeorar a partir del jueves. Al ser consultado sobre la búsqueda por aire, Balbi señaló que "las aeronaves ya recorrieron el 100 por ciento del área".



Gabriel Galeazzi, vocero de la Armada en Mar del Plata, explicó que se descartó que las bengalas detectadas por el Buque Britanico Protector procedan del Submarino ARA San Juan

La búsqueda desde el aire

Dos aviones P8 Poseidón pertenecientes a la Armada de los Estados Unidos (US Navy) volvieron a despegar desde Bahía Blanca con el fin de sobrevolar, como lo hacen desde hace varios días, la zona donde se lleva a cabo el operativo de búsqueda del submarino ARA San Juan.



Llegan en las próximas horas otros dos aviones Galaxy de Estados Unidos a Comodoro Rivadavia

El Poseidón es el avión de reconocimiento marítimo y de patrulla más nuevo de la Armada de los Estados Unidos y está configurado con sensores y equipos de comunicaciones de última generación, lo que le permite soportar una amplia gama de misiones en grandes masas de agua, incluida la subsuperficie, para operaciones de búsqueda y rescate.

Fuentes navales con asiento en la base Espora señalaron a Télam que "uno de los aviones P8 partió esta madrugada a las 5 y otro salió pasadas las 10 con destino a la zona de búsqueda asignada en el marco del operativo del submarino ARA San Juan".

"Los vuelos duran entre 8 y 10 horas", agregó el vocero aeronaval, al indicar además que "mientras uno de los vuelos regresa el otro entra a la zona, por lo que se mantiene el área cubierta".

Las mismas fuentes afirmaron que anoche arribó a la base Aeronaval Comandante Espora otro avión carguero de la US Navy, que llegó desde una base ubicada en Jacksonville, en el Estado de Florida. "En el citado avión llegaron cajas con sonoboyas las cuáles fueron reaprovisionadas a los aviones Poseidón", agregó la fuente.

Además desde la base aeronaval Espora despegará en las próximas horas otro avión de exploración C-295 de la Fuerza Aérea de Brasil.

Por último se indicó que en la base Aeronaval Almirante Zar de Trelew se encuentran operando otros aviones y que hay uno perteneciente a la fuerza aérea de Brasil volando hacia la ciudad de Mar del Plata para sumarse al operativo.

El puerto de Comodoro Rivadavia hoy



Los detalles del operativo



