Se dice x TV

19 de Abril de 2017 | 04:38 | Publicado en Edición Impresa

LUCIANA SALAZAR

En las últimas semanas, y por enésima vez, se dijo que Luciana Salazar y Martín Redrado estaban separados. Sin embargo, en las últimas horas, la sobrina de Palito Ortega negó todo en Twitter. “Con respecto a todas las especulaciones que andan circulando, niego absolutamente que estoy separada, embarazada u otras cosas por el estilo”, sentenció.

Lo logró

Finalmente, después de tantas fotos hot, la chica del clima de TyC Sports fue convocada para el Bailando. “No me lo esperaba. Es más, todavía no lo creo, no soy consciente de que voy a estar en el Bailando. Todavía no arranqué los ensayos entonces no me doy cuenta, pero a medida que se vaya acercando el momento de debutar en la pista creo que me va a agarrar histeria”, comentó Sol Pérez, sobre la buena nueva. Sin embargo, no será bienvenida por todos. “Me da mucha pena, además de mostrar el culo… ¿Qué hace?”, aseguró Yanina Latorre, quien volverá a estar en el certamen.

Vitto, ¿con Chris Pine?

El verano se la vio a la uruguaya Vitto Saravia caminando por Punta del Este con el ídolo de Hollywood Chris Pine, y los rumores de romance no tardaron en llegar. Ella contó: “Es divino Chris… Nos conocimos porque tenemos un amigo en común que vive a una cuadra de mi casa en Brooklyn. Todos los años, en nuestro verano, vienen él y sus amigos a Latinoamérica y entonces le dije a mi amigo que los invite”, contó la modelo. Y agregó, sobre los rumores: “No es nada malo si pasa algo, porque yo estoy soltera y él también. No hay nada malo. Lo que te puedo decir es que la pasamos todos muy bien. Chris es muy relajado”.

