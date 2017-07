Se conocieron por Tinder hace 3 años y ahora la app les regala la mejor primera cita

Josh y Michelle se conocieron por Tinder. Luego del match, comenzaron a intercambiar mensajes que podían pasar meses sin ser contestados y así pasaron tres años desde la primera conversación.

“Un día voy a conocer a esta chica y va a ser épico. Fíjense en las fechas de nuestros mensajes de Tinder”, escribió él en su cuenta de Twitter junto a las capturas de sus diálogos.

Hahahaha one day I’m going to meet this girl and it’s going to be epic. Look at the dates of our tinder texts. pic.twitter.com/DASQK4c5cX

Todo empezó con un simple “Hola Michelle” en septiembre del 2014, que recién fue contestado en noviembre. “Perdón, se acabó mi batería”, escribió ella. “Wow, lo encontraste muy rápido. Yo regularmente me tardo cuatro meses en encontrar mi cargador”, le dijo él con humor.

Pero esta vez la aplicación les hizo una oferta irresistible. “Es momento de que se conozcan en la vida real. Tienen 24 horas para decidir en qué ciudad será su primera cita y los mandaremos ahí”, compartió la cuenta oficial de la app en la misma red social.

It’s time you got together IRL. You have 24 hrs to decide the city you want to have your first date in and we’ll send you there! @mch_rnd https://t.co/7r2JQtcxKC

— Tinder (@Tinder) July 10, 2017