Scioli le reclamó a Macri que respete el estado de derecho

Dijo que se envalentonó con la marcha del 1A

Horacio Aranda Gamboa

El ex gobernador bonaerense, Daniel Scioli, señaló ayer que el presidente Mauricio "Macri se envalentonó y se pasó de rosca" y advirtió sobre la posibilidad de un "desmadre"; los dichos del ex mandatario provincial fueron vertidos al referirse a la represión policial contra los docentes que tuvo lugar el domingo último frente al Congreso.

"Estos métodos tienen que quedar en el pasado" porque "son la contracara del diálogo", advirtió el ex motonauta al dar cuenta de la represión contra un grupo de docentes, los que en el marco del conflicto salarial irresuelto y ante la negativa del gobierno nacional a convocar a paritarias, buscaban instalar una escuela itinerante en la plaza de Los Dos Congresos.

El gobierno nacional "se envalentonó con la marcha del otro día y se pasó de rosca", dijo el ex candidato presidencial del Frente para la Victoria en referencia a la movilización del 1 abril en "defensa de la democracia".

Scioli, quien desde hace algunas semanas viene recorriendo la provincia de Buenos Aires con la mirada puesta en las elecciones primarias de agosto próximo y con la candidatura a senador nacional bajo el brazo, llamó a "respetar el Estado de derecho" y pidió "tranquilizar y pacificar".

"De ninguna manera se puede reprimir una expresión democrática que busca hacer sentir su reclamo de distintas maneras", agregó el ex motonauta quien consideró que el Ejecutiv nacional ha "interpretado mal algunas cuestiones que dio a entender como grandes éxitos" y le pidió a la oposición política que se haga "eco" de estas problemáticas a los fines de lograr encausar "esto que se está desmadrando".

El vicepresidente del PJ nacional subrayó que ya "es tiempo de tener más sensibilidad y responsabilidad" y agregó que si el presidente "se siente acompañado por un sector de la sociedad" le "tiene que prestar más atención al otro que no lo está acompañando, por las razones socio-económicas que son una realidad" ya que "la gente no llega a fin de mes" y advirtió que "la mayor grieta se da en la sociedad cuando hay violencia, desigualdad e injusticia social".