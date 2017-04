Inicio

TIGRE "Sava nos trajo la gota de suerte"

Ramón Mierez, autor del gol del 4 a 3 ante San Lorenzo, valora el impacto que el Colorado generó sobre el plantel del Matador. Y espera ratificar su buen momento este sábado ante Racing.

"Sava nos trajo la gota de suerte"

Ramón Mierez, delantero de Tigre.

Por: Sofía Bonavia.

Ramón Mierez metió el gol del triunfo sobre la hora de Tigre ante San Lorenzo en la última fecha. Su tanto fue en offside, lo que generó una fuerte polémica arbitral. "La verdad es que ni me puse a mirar la jugada, sólo disfruté el momento. La realidad es que todos tenemos errores, no sé si Delfino se equivocó o no, pero yo lo festejé igual. Ahora nos dicen a nosotros pero si era para ellos (a favor de San Lorenzo) no iban a hacer tanto quilombo", contó el delantero, integrante del plantel de la Selección Sub 20 de Claudio Ubeda.

Ahora la cabeza está puesta en Racing, rival del sábado. Facundo Sava, DT del Matador, no quiso referirse a su ex equipo, pero Ramón valora el aporte del Colorado. "Veníamos haciendo buenos partidos y él nos trajo la gota de suerte que necesitábamos para meterla", contó.

Este sábado, a las 18.00 en AVellaneda, el rival es Racing. "Hay que mentalizarse y demostrar otra vez lo que venimos entrenando. Va a ser un lindo partido, como con San Lorenzo, asi que espero que estemos todos metidos, que tengamos un gran día y demostrar lo que sabemos con la pelota", anticipó.

Mierez metió el gol definitorioGol de R. Mierez (T). Tigre 4 – San Lorenzo 3. Fecha 18. Primera División 201672017

Ramón Mierez

