Sampaoli: “están jugando con mi nombre”

14 de Abril de 2017 | 08:24

El entrenador del Sevilla, el argentino Jorge Sampaoli, manifestó hoy que no tiene "opinión sobre lo que generan los demás", en referencia a su posible designación como director técnico del Seleccionado nacional, ya que estuvo "toda la semana pensando en el Valencia", su rival del domingo para "dar una alegría" al club.

Sampaoli, en conferencia de prensa tras el entrenamiento que dirigió en la ciudad deportiva sevillista, no quiso contestar al comunicado del club andaluz difundido el pasado miércoles sobre su posible negociación con la AFA, lo que consideró que sería "una falta de respeto" al tener el técnico contrato en vigor.

El entrenador afirmó que no le "compete" valorar nada al respecto porque "no es verdad" que "haya dado el sí" para ser el "entrenador de la selección argentina".

El director técnico lamentó que se esté "jugando" con su "nombre en relación a supuestos", pues en las últimas fechas ha "sido entrenador de Argentina, de Holanda, del PSG o del Arsenal", entre otros destinos, cuando "nada de eso era verdad".

"El comunicado no tiene que ver con realidad y sí con supuestos. No me reuniría ni con mi hermano antes de un partido. Esta ciudad me ha dado extremado cariño, exagerado cariño y tengo que responder moralmente y lo dejaré todo para que el equipo esté lo más arriba posible", aseguró.

Sampaoli sí dejó claro que "cualquier cosa" que tenga que "decirle al presidente (José Castro), que es el jefe", se la dirá "a él directamente", si bien advirtió de que no tiene "conversación pendiente con el club" en torno a "la renovación porque no" puede "pensar en otra cosa que no sean estos siete partidos". "No depende de mí la renovación. Cada circunstancia tiene cada momento, tendrá que ir por el camino que me corresponda. Tengo un contrato que tiene aristas favorables a la destitución que no se han modificado. Seguiré como estaba", subrayó.

