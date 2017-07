Salió a la luz un video de Selena Gomez cantando un hit de Miley Cyrus y nos dio mucha nostalgia

Nadie puede olvidar las épocas en que Miley Cyrus era conocida por interpretar a Hannah Montana en la pantalla de Disney Channel. En la serie no solo cantaba, sino que nos alegraba los días con su actuación y las andanzas que su personaje vivía. Al recodar ese momento, tampoco podemos evitar pensar en Selena Gomez, cuando era una maga en entrenamiento, con su familia tan graciosa, en Los hechiceros de Waverly Place.

Gracias a un video recientemente publicado por Selena sentimos que todos volvimos a esa época. En el posteo que salió a la luz, se ve a la cantante festejando el 4 de julio con un filtro de orejas de animales y anteojos, mientras cantaba “Party in The USA“, un clásico de Miley. Sin dudas, el gesto hizo a sus fans llorar de emoción.

Selena singing to Party In The USA!(credits to @tsrarez) pic.twitter.com/oVuvAfqVhH

— Selena Gomez News (@SelenaHQ) July 5, 2017