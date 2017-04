Inicio

Colon-Godoy Cruz, Hoy a las 21.15 Saldo positivo

Es lo que dejaron las 4 fechas anteriores sin perder. “No hay que desviarnos”, Dijo Domínguez.

Saldo positivo

Eduardo Domínguez es el nuevo entrenador de Colón.

Ante el Tomba, Eduardo Domínguez mete sólo un cambio: ingresaría Iván Torres, quien viene de cumplir dos fechas de suspensión, por Christian Bernardi. “El saldo es positivo, pero no hay que quedarse con eso, hay que seguir mejorando”, afirmó el DT consciente de la buena racha que arrastra su equipo. Claro, en los cuatro partidos anteriores todavía no perdió y está clasificando a la Sudamericana 2018. Sin embargo, el técnico, en pos de no envalentonarse, reconoció: “Ahora sólo pensamos en ganarle a Godoy Cruz. Es el objetivo inmediato para llegar a la meta final, no podemos desviarnos”.

Las posibles formaciones:

Colón: Jorge Broun; Lucas Ceballos, Germán Conti, Guillermo Ortíz, Clemente Rodríguez; Pablo Ledesma, Gerónimo Poblete; Nicolás Silva, Facundo Pereyra, Iván Torres; Diego Vera.

Godoy Cruz: Rodrigo Rey; Luciano Abecasis, Diego Viera, Danilo Ortíz, Fabricio Angileri; Juan Garro, Sebastián Olivares, N. Sánchez, Gastón Giménez; Ángel González y Javier Correa.

