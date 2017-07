Saín: “Ritondo es lo mismo que Granados y son dos chantas”

“Heidi te pone carita de buenita y uno piensa que estamos dando un salto de calidad", disparó el precandidato a diputado por la Provincia de Buenos Aires del espacio Cumplir y ex director de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Marcelo Saín, al opinar sobre la situación actual bonaerense en materia de inseguridad y criticar duramente a la gobernadora María Eugenia Vidal.

"Es una chantada, porque Ritondo es Granados. Son chantas. Eso no es un mapa del delito, no hay inteligencia criminal en la Provincia porque la Bonaerense están asociados al crimen”, señaló Saín en diálogo con La Once Diez. “Vidal puso de jefe de policía al tipo que manejó el narcotráfico en la Bonaerense durante los últimos 3 años de Scioli. Son chantas. ¿Cómo vas a llamar mapa del delito a un software que te pone denuncias telefónicas en un mapa? Son burros, ni siquiera leer un paper para no decir chantadas”, enfatizó Saín.

En esa línea, el candidato del espacio que conduce Florencio Randazzo, insistió con una "reforma completa" ya que, según sostuvo, “la Policía hoy es irreconvertible". "Por arriba, tenemos una Policía tan asociada al narcotráfico que es necesaria la creación de una agencia bonaerense de crimen especializado para combatir esto. Por abajo, hay que pensar en la descentralización a los municipios”.

"¿Alguien cree que al jefe de la Policía Bonaerense le preocupa la inseguridad en el fondo de Boulogne o en el barrio popular de Bahía Blanca? ¿Por qué está centralizado? Por la caja. No se ha hecho nada para modificar esto”, agregó.

"El Polaquito". Durante la charla, Saín hizo referencia a la polémica en torno al caso de "El Polaquito" y opinó sobre el régimen penal juvenil.

“La Justicia ordinaria no puede atender a los pibes como ahora. Hay que discutir un régimen penal juvenil ya que el Estado tiene capacidad para resolver las situaciones de chiquitos que se han criado en un contexto muy difícil, que lo único que han visto son situaciones de violencia”. “Lo que sí es una certeza es que si a ese chico lo metés en el sistema penal, se agrava la situación”, consideró.

“El kirchnerismo tuvo una política muy importante de incorporación de núcleos amplios de sectores populares a las regulaciones y, sin embargo, hubo una franja de marginalidad altísima con mucha violencia, en los barrios populares. Hay que intervenir con política social e inclusión”, finalizó.

Saín: "Ritondo es lo mismo que Granados y son dos chantas"

