SARMIENTO – RACING (20.00) "Sacaría a Racing del fixture"

Teté Quiroz, socio vitalicio de la Academia, cuenta lo difícil que se le hace enfrentarla. Y palpita: “Puede salir un partido abierto”.

0 0

"Sacaría a Racing del fixture"

“Venimos jugando muy bien, pero sin eficacia”.

Por: Nicolás Montalá @NicoMontala

Nmontala@ole.com.ar

Relacionadas

Formaciones, horarios y TV del sábado "El desafío es seguir creciendo"

La cuna no se olvida. Nunca. Desde el día de su nacimiento, el bebé que la ocupaba ya tenía su carnet. Cuando recién empezaba a pronunciar palabras, Racing ya figuraba en el vocabulario de ese niño que un día, de grande, cumplió el sueño de vestir esa camiseta. El fútbol le dio el buzo de técnico del club que ama y luego lo alejó, pero sólo físicamente; como socio vitalicio, Fernando Quiroz siempre tuvo a la Academia adentro del corazón. Y siempre le generó cierta incomodidad enfrentarla, algo que esta noche hará por quinta vez. Si fuera por él, saltearía este partido más allá de la profesionalidad y la obligación de ganar todos los partidos, en este caso con Sarmiento de Junín.

“Si me dieran a elegir, sacaría a Racing del fixture. Es inevitable que se me mezclen las cosas cuando tengo que jugar contra este equipo. Me cuesta mucho separar”, le dice Teté a Olé . Y aclara: “Lo que siento yo por Racing me lo guardo. En la semana me dediqué a preparar este partido con normalidad para darles a mis jugadores todas las herramientas. Como lo hice en San Martín (SJ) y Aldosivi”.

-¿Cómo anda el Verde?

-El equipo está jugando muy bien, con mucha posesión de pelota. Nos está faltando eficacia en los últimos metros y tuvimos la desgracia por cuatro o cinco lesionados. Vamos a tratar de jugarle de igual a igual a Racing, sabiendo que no nos podemos equivocar porque tienen jugadores de mucha jerarquía.

-¿Cómo ves a Racing?

-Racing está con una onda muy positiva desde que llegó Diego (Cocca). Con algunos altibajos futbolísticos, pero con jugadores muy importantes que pueden resolver partidos.

-Por la postura de Sarmiento, ¿se viene un partido golpe por golpe?

-Lo imagino abierto porque nosotros siempre vamos a buscar, imponiendo lo nuestro. Y Racing, por características, también. Seguro habrá una disputa en el medio para ver quién maneja más la pelota y quién ataca más rápido.

Teté quiere romper la racha de tres partidos sin ganar y la Academia necesita los tres puntos ante otro rival en teoría accesible de esta seguidilla para no alejarse de los de arriba. Y también procurará terminar con su valla en cero: en los últimos cuatro le convirtieron seis tantos en total.

YO DIGO – RAUL TOTI IGLESIAS (Jugó en Sarmiento y en Racing)

Estoy en una encrucijada: Tengo muy buenos recuerdos de Sarmiento, en Junín me fue muy bien como jugador, se me dieron todas: ascendimos, salimos campeones y fui el goleador del torneo. Quiero mucho a toda la gente de allá y ellos me demuestran siempre su afecto por lo que logramos en el 80. La verdad, en este partido estoy en una encrucijada: el Verde es mi gran amor futbolístico junto con Racing, imaginate que juegan mis dos grandes amores. A Sarmiento lo veo como el pariente pobre que está viendo cómo se las arregla para salir de lucha por la permanencia. Y Racing busca clasificar a las Copas.

¿Qué te pareció la nota?

Comentarios

(Para comentar, tu cuenta debe estar activa)