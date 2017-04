NOTICIA

Publicado el 25.04.2017

Roosevelt Remixed El pasado año Marius Lauber, más conocido como Roosevelt, publicó su álbum de debut homónimo a través de Greco-Roman y City Slang.

Medio año después los sellos han decidido recuperar los temas del mismo y llamar a unos cuantos productores para que los remezclen. El resultado son dos EPs de remezclas de gente como Young Marco, Prins Thomas, Kasper Bjørke, Joe Goddard, Andhim, Moscoman o Justus Köhncke, entre otros.

El primer EP salió a la venta el pasado 14 de abril y el 12 de mayo es la fecha prevista para que salga el segundo volumen. Debajo tienes el tracklist de ambos, las portadas y el reproductor del primer volumen en Spotify.

Tracklist Roosevelt Remixed 1:

1. Sea (Young Marco Remix)

2. Colours (Prins Thomas Diskomiks)

3. Colours (Tyler Pope Remix)

4. Belong (Kasper Bjorke Remix)

5. Colours (Prins Thomas Diskomiks Instrumentals)

Tracklist Roosevelt Remixed 2:

1. Moving On (Joe Goddard Remix) – Not Available yet

2. Moving On (Andhim Remix)

3. Wait Up (Moscoman)

4. Fever (Justus Kohncke Remix)

5. Heart (Cleveland Remix)

6. Belong (Brennan Green Remix)

Portada Roosevelt Remixed 1:



Portada Roosevelt Remixed 2:



Escucha Roosevelt Remixed 1:

Más información:

Roosevelt: Web Oficial

Comparte:

Síguenos en Feedly:

Comentarios

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

PARA VER EL RESTO DE NOTICIAS DEL DÍA PINCHA AQUÍ

Leer mas