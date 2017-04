Rodríguez Larreta: “Es un orgullo que Lilita sea nuestra candidata en la ciudad”

Horacio Rodríguez Larreta dijo que es un. Foto: DyN / Twitter Larreta

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró hoy que es "un orgullo" que la diputada Elisa Carrió sea precandidata por Cambiemos en la ciudad de Buenos Aires en las próximas elecciones legislativas y admitió que no "plantearon" aún si el economista y ex embajador argentino en Estados Unidos Martín Lousteau podría presentarse en una interna en ese espacio. "No sé, la verdad es que todavía no está ni planteado", sostuvo.

En diálogo con radio La Red, consultado sobre si Lousteau es "un eventual contrincante o eventual aliado", Larreta contestó: "No sé, habría que preguntarle a él". Y agregó: "Nosotros estamos enfocados en nuestro trabajo en la ciudad; ayer confirmamos más oficialmente la candidatura de Lilita Carrió en la ciudad, pero pasado eso seguimos enfocadísimos en el trabajo en la ciudad".

"¿Hay alguna chance de que Cambiemos funcione en la Capital Federal y que ahí dispute adentro Lousteau?", preguntó el periodista Luis Novaresio. Larreta contestó: "No sé, la verdad es que todavía no está ni planteado".

El jefe de gobierno porteño dijo que que la conformación de Cambiemos será "una decisión de equipo" e insistió en que lo único confirmado por ahora es la candidatura de Lilita. "Es un orgullo que sea nuestra candidata en la ciudad", dijo.

Larreta sostuvo además que tiene con la líder de la Coalición Cívica "una relación excelentísima" y que la respeta "muchísimo".

¡Qué orgullo trabajar en equipo junto a @elisacarrio en la Ciudad y seguir consolidando el cambio que lidera @mauriciomacri! pic.twitter.com/O7IuMPrSCx&- H Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) 20 de abril de 2017

Con Macri

En una reunión a solas, el presidente Mauricio Macri recibió ayer en la residencia de Olivos a Elisa Carrió. Acordaron la estrategia electoral y mañana harán un timbreo conjunto en la ciudad. Sin embargo, en esta primera salida no estará la líder de la Coalición Cívica. Acusó un problema de salud que la obliga a hacer reposo, pero sí irán los principales referentes de la CC y de Pro. Será el primer paso de la campaña para las elecciones legislativas del 22 de octubre.

Más sobre Elecciones 2017

Miguel Pichetto le cierra la puerta a Daniel Scioli: “Debió haberse reconstruido desde su propia identidad”

Carlos Pagni: “No sé si Mauricio Macri podrá disciplinar en la campaña a Elisa Carrió”

Pelea por el uso del sello Cambiemos en la Ciudad

Mauricio Macri y Elisa Carrió lanzan la campaña porteña con un timbreo el sábado

Mauricio Macri y Elisa Carrió se reunieron en Olivos

La UCR porteña, al borde de la ruptura por la candidatura de Lousteau