Riquelme, íntimo y reflexivo: "Miro mis partidos con mis hijos y pienso que juega otra persona"

Publicidad

A poco de cumplirse tres años de su retiro, Juan Román Riquelme contó cómo se siente con esta nueva vida fuera del fútbol. En una entrevista al programa Le doy mi palabra por Radio Mitre, el ídolo de Boca mostró su costado más íntimo y reflexivo.

También se refirió a los elogios de Rodolfo D’Onofrio, el “respeto” que le tiene River y el mimo que recibió de parte de los hinchas de su ex club, el Villarreal. Además, entre otros temas, aseguró que Lionel Messi es el líder de Argentina y aseguró que si la Pulga “está bien”, Argentina es candidata en el Mundial.

SU VIDA FUERA DEL FÚTBOL Y LA POSIBILIDAD DE SER DT O DIRIGENTE

“Con Agustín disfruto mucho del fútbol, de jugar, de verlo y de charlar. Lola es la más cariñosa. Tengo la suerte que tengo hijos que son bastante educados y ordenados; espero que estén contentos del papá que les tocó”.

“Desde que largué el fútbol hago la vida que hacen todos, antes sólo vivía para mi club. Me perdí llevar a mis hijos al colegio, estar en los cumpleaños, en los actos. Disfruto de mi hija más chica de 10 años, de los dos más grandes me lo perdí”.

Ya no puedo coordinar así y ni me animo de entrar a la cancha. Antes me creía Superman

“Siento que yo no jugué nunca. Miro con mis hijos los videos que me hacen los hinchas y para mí es otra persona, yo no puedo coordinar así y ni me animo de entrar a la cancha. Antes me creía Superman”.

“La verdad que no sé qué voy a hacer. El día que tenga en claro si ser entrenador o dirigente, lo haré. Hoy no hay nada más importante que disfrutar de la vida que yo tengo, no me puedo quejar de lo que me pasa”.

¿Si la dirigencia de Boca me valora? ¿En qué sentido? Yo siempre tuve las cosas muy claras, yo nunca tenía que expresarme sobre la llegada de un entrenador o una elección. Yo era de los hinchas, jugaba para ellos que me daban la energía”.

EL ELOGIO DE D’ONOFRIO Y EL RESPETO DE LOS HINCHAS DE RIVER

“Que del otro lado me traten así tiene que ver con que yo fui respetuoso. Eso sí, que quede claro: soy bostero y voy a morir bostero”.

Me sorprendió D’Onofrio. En mi primer partido en Argentinos, me dijo: “Fui a verlo a usted”

“A mí me sorprendió D’Onofrio porque en mi primer partido en Argentinos Juniors fue a la cancha y me dijo “fui a verlo a usted”, como Ramón Díaz y su hijo, que me saludaron en el vestuario. Y eso que yo soy de la vereda de enfrente”.

“Siempre digo que el hincha de River no me quiere, pero me tiene respeto; como yo lo tengo por ese club. Aunque yo soy bostero y para mí jugué en el mejor de la Argentina”.

CON EL LIDERAZGO DE LIONEL MESSI, LA SELECCIÓN ES CANDIDATA EN EL MUNDIAL

“Messi es el líder de la Selección desde hace mucho tiempo. Por él llegamos a la final del Mundial y al de la Copa América. No necesitaba hacerle tres goles a Ecuador para ser líder”.

“No importa el técnico que esté, cuando está Messi se juega de una manera y cuando no está se juega distinto. Él nos hizo clasificar, teníamos miedo en Ecuador y muchas dudas; él dijo “yo soy el mejor”, hizo tres goles y clasificamos”.

Con Messi de la mejor manera, Argentina es candidata en el Mundial

“La Argentina tiene la ventaja de tener a Messi, que es el mejor de todos. Hay que rogar que no se lesione este año. Si no lo tenemos por algún partido, la Argentina deberá mejorar para no sufrir”.

“En Argentina hay un DT nuevo y nos costó clasificar.. Si llega al Mundial con Messi de la mejor manera, vamos a ser candidatos. Ojalá siempre contemos con él, si no lo tenemos, sufrimos demasiado, habrá que mejorar”.

LA LESIÓN DE DARÍO BENEDETTO

“El jugador sólo quiere jugar y seguro le será difícil no poder jugar este domingo. Los hinchas tenemos que apoyarlo mucho. Los goles en la cantidad de partidos que hizo demuestran que Benedetto era el mejor jugador de Boca”.

“El fútbol es un deporte de equipo, pero hay jugadores que no los podés reemplazar con nada. Los hinchas de Boca estamos muy tristes por la lesión de Benedetto. Es una macana lo que le pasó a Boca porque se le lesionó el jugador más importante”

LA ENCUESTA DE LOS HINCHAS DEL VILLARREAL

“Es raro que hagan una encuesta ahora en el Villarreal y me vaya bien, hace 10 años que no juego allá. En Europa ese es mi club, acá soy bostero y la Bombonera es el patio de mi casa”.

“Villarreal es parte de mi vida, mi obligación es ir todos los años. Fue maravilloso mi tiempo en esa ciudad. Las cosas nos salieron bien, estuvimos cerca de jugar una final de Champions y por suerte pudimos competir contra los mejores y yo hacerlo bien”.

“Que la gente de Boca y el Villarreal me quiera tiene que ver con que tuve muy buenos compañeros. Me da alegría que en la gente del Villarreal me haya dado ese reconocimiento. Tuve la suerte de jugar en un gran equipo, contra los mejores del mundo y pasarla muy bien”.

LEA MÁS:

Rodolfo D’Onofrio confesó a qué histórico jugador de Boca hubiera comprado

Juan Román Riquelme, señalado como el mejor jugador de la historia del Villarreal



Fuente: Infobae | Información General