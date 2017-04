“Riquelme festeja más lo de River que lo de Boca”

Inicio

Maradona salió al cruce de Riquelme, quien había criticado el rendimiento del equipo de Guillermo Barros Schelotto. "Me parecen absurdas las críticas, una falta de respeto total", expresó Diego.

Riquelme es palabra autorizada en el mundo Boca. Cada vez que Román decide hablar, su opinión es capaz de sacudir a cualquiera. Y después de la victoria ante Defensa y Justicia, el ex 10 del Xeneize deslizó fuertes críticas hacia el funcionamiento del conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto. "Todavía no llegó a ser un equipo. Puede darnos muchas alegrías, pero hoy no veo un equipo serio", había expresado Román.

Y, como era de esperar, sus declaraciones no fueron pasadas por altas por nadie. Mucho menos por Maradona, quien salió a respaldar al elenco del Mellizo y, de paso, le pegó a Riquelme, con quien guarda una vieja disputa desde su época de entrenador en la Selección Argentina. "Estoy con Fernando Gago. Me parecen absurdas las críticas de Riquelme. Festeja más las cosas que gana River que las de Boca. Una falta de respeto total. No me va a mí", soltó Diego en DirecTV. Y, además, se diferenció de aquellos que le cayeron a Tevez por aceptar la oferta del fútbol chino: "Para mí, Carlitos no se metió en un quilombo. Que gane o no, no pasa nada. La historia de él ya está escrita. Tevez sigue siendo el jugador del pueblo".

