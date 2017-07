Rihanna usó un vestido de princesa y ardieron las redes

Si alguien puede llevar el color rosa a otro nivel, esa es Rihanna. Y eso es exactamente lo que hizo en la premiere de Valerian en la ciudad de Los Ángeles.

La cantante de Work lució un vestido estilo princesa de Giambattista Valli para celebrar el estreno de la nueva película en la que interpreta el personaje de Bubble, un alienígena que cambia de forma conocido como glampod.

El glamoroso vestido dejó al descubierto la línea de escote, mangas puffy y cintura ajustada. La falda de la pieza fue corta pero tenía varios metros de tul como cola que arrastraban detrás de ella.

Combinó el vestido con unos estiletos gladiador de Manolo Blahnik que tejió a lo largo de sus piernas. Lo accesorios, muchos anillos y una cola de caballo bien alta.

Rihanna publicó varias fotos de la premiere en su cuenta en Instagram, en una de ellas escribió: “Cuando apareces y no te invitaron”.

Las reacciones de sus fans en Twitter no se hicieron esperar: algunos manifestaron que la cantante simplemente nunca se ve mal y otros que parecía una princesa real.

Can u believe rihanna has literally never experienced ugliness oh wow

— sarilu (@SIFRlNA) July 18, 2017