Rico o pobre: cómo sería la vida de OJ Simpson fuera de la cárcel

El ex astro del fútbol americano OJ Simpson recibió el beneficio de la libertad condicional y saldrá de la cárcel el próximo 1 de octubre. Luego de nueve años tras las rejas, abandonará el Centro Correccional Lovelock. Pero, ¿cómo será la vida de la antigua estrella de la NFL, quien también fuera actor de cine en Hollywood?

Simpson aún debe varios millones de dólares a raíz de la demanda en su contra en 1997, cuando fue declarado responsable de las muertes injustas de su ex esposa, Nicole Brown, y su amigo Ronald Goldman. Según el suplemento Money, de la revista Time, aquel monto ascendía a 33,5 millones de dólares para las familias. En 1995, había sido absuelto, pero dos años más tarde -ante un jurado diferente y frente a cargos menores- las familias de Brown y Goldman ganaron una demanda civil por homicidio culposo.

No está claro cuál es el patrimonio neto de OJ Simpson en este momento para afrontar esa gran deuda. Hay diferentes versiones. Según informó el sitio GoBankingRates.com, tendría aproximadamente 250.000 dólares en el banco. No obstante, hay estimaciones mucho más altas, como la difundida por el portal CelebrityNetWorth.com, que estimó que posee 3 millones de dólares.

Sea cual sea el monto exacto, es innegable que tuvo fuerte e inevitable caída en sus finanzas. En 1992, cuando se encontraba en pleno proceso de divorcio con Nicole Brown, su patrimonio neto era de 10,8 millones de dólares, lo que equivale a 18 millones de dólares de la actualidad.

Las pensiones, un factor clave

Más allá de cuánto dinero tenga, las pensiones serán fundamentales. Tom Scotto, amigo de OJ Simpson, contó en USA Today que el ex atleta había invertido 5 millones de dólares en una pensión privada. Además, recibirá una pensión de la NFL por por estar en el Salón de la Fama y, según comentó uno de sus abogados en CBS News, también tendría otra pensión por parte del Sindicato de Actores.

Por ello, es probable que pueda sentirse cómodo financieramente al salir de prisión, ya que su pensión podría ser de más de 25.000 dólares por mes y esos fondos no están sujetos a la incautación de acreedores. Por cuestiones legales, ninguno de los ingresos de pensión de OJ Simpson puede ser quitados para pagar las demandas civiles que hay contra él.

Una casa en Florida

A finales de los años '90, OJ Simpson vendió una mansión en Brentwood en aproximadamente USD 4 millones y se trasladó a Florida, donde la venta forzada de residencias puede ser bloqueada por la exención estatal de viviendas. Es decir, también podría ser dueño de una casa y no ser obligado a venderla para pagar los daños de sus demandas.

“Va a estar bien. Él no va a ser pobre, sobrevivirá”, dijo Tom Scotto, uno de sus grandes amigos.

El ex astro del fútbol americano, de 70 años, fue encarcelado tras ser hallado culpable de robo a mano armada, secuestro y otros cargos en 2008, cuando intentó recuperar unos objetos valiosos que cayeron en manos de un coleccionista de Las Vegas. Fue condenado a 33 años de prisión, con un mínimo de nueve años, que se cumplirán en octubre.

"He cumplido mi sentencia, lo he hecho lo más respetuosamente que he podido. En este punto de mi vida quiero pasar tiempo, lo más que pueda, con mis niños y amigos", declaró la ex estrella de la NFL, que lógicamente piensa más en sus afectos que en su dinero.

