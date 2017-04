NOTICIA

Publicado el 17.04.2017

Richie Hawtin y Dubfire se suman al cartel del Delirium Festival Como ya informamos hace unas semanas, el Cabo Quintrés (Cantabria) será testigo de la primera edición del Delirium Festival, un nuevo evento que se celebrará a mediados del mes de agosto.

Tras una primera tanda de artistas confirmados entre los que destacaban Ben Klock y Green Velvet, el festival se valía anoche de sus redes sociales para desvelar dos artistas más que actuarán en el escenario techno: Richie Hawtin y Dubfire.

Según la información desvelada por el festival, contarán con dos escenarios y más de 30 djs tanto internacionales como nacionales. Habrá además zona de acampada con escenario propio y todo ello a pocos kilómetros de Santander. +INFODELIRIUM FESTIVAL 2017 RICHIE HAWTIN + DUBFIRE + BEN KLOCK + GREEN VELVET + HEADHUNTERZ + LUCAS & STEVE + NICKY ROMERO + ….@ Recinto (Ajo)

Trailer:

Más información:

Delirium Festival: Web Oficial

