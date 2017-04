NOTICIA

Publicado el 27.04.2017

Ricardo Villalobos tiene preparado un nuevo álbum Según se publica en diferentes medios internacionales, el próximo 5 de mayo verá la luz un nuevo álbum de Ricardo Villalobos. Un trabajo titulado Empirical House que saldrá a la venta a través de [a:rpia:r], sello de los rumanos Rhadoo, Raresh y Petre Inspirescu.

La noticia se ha conocido a través de la distribuidora rumana ourown, que es la que califica este nuevo trabajo de LP a pesar de que sólo cuenta con cuatro temas distribuidos en dos vinilos (algo tampoco extraño del todo dada la afición del artista chileno a hacer temas de larguisima duración). De ser cierto, este sería el primero álbum del artista desde que publicara en 2012 Dependent And Happy en Perlon, sello en el que ha publicado la mayoría de su producción.

Tampoco resulta del todo extraño que publique en [a:rpia:r] ya que es de sobra conocida la amistad que Ricardo Villalobos tiene con el trío de artistas rumanos con quienes ha compartido ya un montón de veranos en Ibiza. Lo que si llama la atención es que el sello no haya publicado nada desde hace dos años cuando editaron Parcul Cosmos, el álbum de debut del también rumano Dan Andrei.

Empirical House sale a la venta el próximo 5 de mayo.

Tracklist:

A1. Widodo

B1. Bakasec

C1. Subpad

D1. Empirical House Snippets:

Portada:



Más información:

Ricardo Villalobos: Facebook

Comentarios

