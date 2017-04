Resumen mundial

Gran Bretaña

"Los otros 27 países de la Unión Europea están uniéndose en nuestra contra"

LONDRES (AFP).- La Unión Europea (UE) está uniéndose contra el Reino Unido en las negociaciones del Brexit, acusó ayer la primera ministra británica Theresa May , tras unas declaraciones de la canciller alemana Angela Merkel.

Chile

El perdón de la madre de Bachelet

SANTIAGO, Chile (ANSA).- Angela Jeria, madre de la presidenta chilena, Michelle Bachelet , sostuvo ayer que "no tiene sentido" que siga encarcelado el autor de las torturas que le provocaron la muerte a su marido, el general Alberto Bachelet. "Las personas que no están en condiciones buenas de salud, que en realidad ya no saben siquiera qué es de su vida, no tiene sentido que sigan presas", dijo Jeria. Hace 10 días, el juez Mario Carroza ordenó la libertad del coronel Edgar Cevallos, condenado a cuatro años de prisión por las torturas que provocaron la muerte a Bachelet.

Paraguay

Cartes renunciaría para ser senador

ASUNCIÓN (DPA).- La senadora oficialista Lilián Samaniego afirmó ayer que el presidente de Paraguay, Horacio Cartes , renunciará a su cargo a fines de este año para buscar conquistar una banca en el Senado en las elecciones de abril próximo. "Él aceptó ser candidato a senador y va a liderar la lista del movimiento Honor Colorado", dijo la legisladora. Cartes no confirmó la versión. Para ser candidato a senador, el actual presidente debe renunciar al cargo seis meses antes de las elecciones nacionales, por lo que debería dejar el cargo en octubre o a comienzos de noviembre.

