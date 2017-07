Restós para disfrutar platos rápidos y gourmet junto a amigos

Los argentinos somos amigueros y nos encanta celebrar el Día del Amigo, aunque cualquier excusa es buena para salir a comer y compartir con nuestros hermanos de la vida. Guía Oleo trae algunas opciones variadas y para todos los bolsillos para disfrutar con todo de este gran día.

Dogg

Blanco Encalada 1651, Belgrano

En Dogg el pancho se reivindica como gourmet y sabroso. Aquí podrás encontrar la salchicha tipo alemana con opciones de ingredientes bien variadas y tentadoras –entre ellas, guacamole y nachos- siempre con acompañamiento de papas rústicas. Además de cerveza, tienen rica limonada y ¡los panes son de elaboración propia!

Burger Joint

Jorge L. Borges 1766, Palermo

Escondido en Palermo Soho con una hamburguesa de luz de led, se asoma Burger Joint. Es un lugar súper descontracturado e ideal para ir con amigos. Acá se pueden disfrutar hamburguesas caseras de distintos orígenes con aderezos especiales como el ketchup con curry y la mayonesa con cilantro. ¡También hay cervezas artesanales! El espacio es informal y las paredes con graffitis colaborativos te invitan a dejar tu huella. Se sugiere ir temprano o con tiempo porque es un sitio muy concurrido.

La Hormiga

Armenia 1680, Palermo

En las proximidades de la Plaza del Desierto conocida como Plaza Armenia, se ubica La Hormiga. Es un espacio un poco oculto si uno no sabe de qué se trata y hasta pareciera que es un secreto que se fue transmitiendo de boca en boca (¡y ya fueron muchos los que lo descubrieron!). La hormiga ofrece una gran variedad de comidas entre las que pueden encontrarse deliciosas quesadillas y sobresalen las piezas a la parrilla.

Pizza Jobs

Arenales 2932, Recoleta

Jobs es un clásico para juntarse con amigos para pasar muchas horas jugando entre varias opciones: jenga, pool, ping pong y juegos de mesa. Obviamente, el menú está pensado para compartir entre varios y disfrutar con todo de este combo que explota: amigos + juegos. ¡Pizzas y cervezas en jarra te esperan para ser saboreadas en grupo!

Si con este frío feroz no tenés el valor para salir, ¡también tenemos una propuesta para vos! Con Oleo Delivery podés disfrutar con tus amigos en tu casa de las mejores opciones de comida y hasta de menús especiales. Consultá toda la propuesta en Oleo Delivery.

Compartí con nosotros cómo pasaste el Día del Amigo es estos lugares o en otros en Guía Oleo.

