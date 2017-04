NOTICIA

Publicado el 26.04.2017

Replay apuesta por la fuerza del talento nacional El próximo domingo 14 de mayo tendrá lugar la cuarta de las diez citas con las que Replay está celebrando su quinto aniversario. En esta ocasión es la Fuerza el concepto que servirá de leit-motiv de un evento en el que se ha apostado por el talento de aquí ya que contará con un line-up formado única y exclusivamente por artistas nacionales. Además, en esta ocasión Replay recibe a dos clubs de la capital para que se ocupen de la programación de dos de sus escenarios.

Por un lado Trueno (club que ocupa la noche del sábado en la conocida sala El Sol de la capital de España) se encargará de la zona Brunch desde las 12 del mediodía con las actuaciones de Caravaca, Landikhan y Abdulla al-Khamees.

La Discoteca estará controlada por Stardust (club de techno que se celebra cada viernes por la noche en la sala Cool de Madrid) y contará con un lineup de techno encabezado por Versions (el proyecto que comparten Psyk y Tadeo) y Svreca. Completa el cartel uno de los residentes del club madrileño: Nöle.

La famosa Terraza será el espacio donde se podrá disfrutar del directo de Henry Saiz junto a su banda y de los dj sets de dos catalanes, Marc Piñol y Undo además de los residentes de la sesión: Simón García y Álvaro Medina.

Las entradas anticipadas están a la venta ya a un precio especial y de forma exclusiva a través de Fever. +INFO Domingo, 14.05.2017 REPLAY: FUERZA

[TERRAZA – REPLAY] HENRY SAIZ & BAND + MARC PIÑOL + UNDO + SIMÓN GARCÍA + ÁLVARO MEDINA

[DISCOTECA – STARDUST] VERSIONS (PSYK & TADEO) + SVRECA + NÖLE

[BRUNCH – TRUENO] CARAVACA + LANDIKHAN + ABDULLA AL-KHAMEES@ Groove (Pinto)

