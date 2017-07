Recomendado: 4 películas con protagonistas femeninas FUERTES

Las mujeres no fuimos hechas sólo para acompañar. Nos caracterizamos por ser fuertes y multifáceticas.

Es por esto que necesitamos ver películas que tengan protagonistas distintas, con convicciones y personalidad fuerte.

Para esta semana seleccionamos 4 películas con protagonistas femeninas decididas y con gran carácter.

Beauty and the Beast

Encerrada en un castillo, Bella conoce a su captor: una monstruosa bestia que una vez fue un apuesto príncipe, víctima de un hechizo que solo puede ser roto con amor, pero ¿quién podría, algún día, amar a una Bestia? Basada en el clásico animado de Disney -que es, a su vez, una adaptación del cuento de hadas de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont- ‘La Bella y la Bestia’ es la versión ‘live-action’ de la conmovedora historia de amor imposible entre la joven interpretada por Emma Watson (Harry Potter) y el monstruoso príncipe encarnado por Dan Stevens (En tus zapatos), éste último, en un impecable logro de la animación por computadora. Habiendo recibido numerosos halagos por parte de la crítica, la película de Bill Condon (El quinto poder) se convirtió en un enorme éxito internacional, volviéndose el film más taquillero del 2017 y el décimo que más recaudó en la historia del cine.

Moana

Inexplicablemente atraída hacia el océano, Moana convence al todopoderoso semidiós Maui a unirse en su viaje, y él la ayuda, a regañadientes, a convertirse en una experta navegante como lo fueron sus ancestros. Juntos atravesarán el océano en un viaje lleno de acción, en el que se encontrarán con enormes y feroces criaturas e imposibles desafíos; y en el camino, Moana cumplirá la misión de sus antepasados y descubrirá lo que siempre persiguió: su propia identidad.

Ginger y Rosa

Esta película dirigida y escrita por Sally Potter (‘Vidas furtivas’, ‘La lección de tango’) cuenta con Elle Fanning (‘Super 8’, ‘Somewhere’) y Alice Englert (‘In fear’, ‘Hermosas criaturas’) como las protagonistas Ginger y Rosa. La historia es una mirada a la vida de dos adolescentes del Londres de 1962. Ginger y Rosa son dos amigas inseparables, lo hacen todo juntas: hacen novillos, discuten sobre religión, política e incluso cortes de pelo. Comparten y fantasean sobre sus sueños a cumplir en la vida que son rápidamente reprimidos por la realidad de la vida doméstica que sus madres les recuerdan continuamente.

Serena

En 1929, George (Bradley Cooper, ‘¿Qué pasó ayer?’) y Serena Pemberton (Jennifer Lawrence, ‘Los juegos del hambre’), son un joven matrimonio que deja Boston para instalarse en los bosques de Carolina del Norte. Allí construirán no solo su casa, sino también su particular imperio. Rápidamente, Serena se mostrará capaz de realizar todo tipo de tareas, a pesar de su fragilidad, y de equiparase con la fortaleza de cualquier hombre. Su ambición no tendrá límites, y ambos no mostrarán ningún tipo de escrúpulo a la hora de derribar a todos aquellos que se pongan por delante dentro del negocio maderero en el que se han introducido. Pero pronto el carácter de la joven se volverá violento y peligroso cuando se entere de que no podrá darle un hijo a su querido amante.

