Publicado el 24.04.2017

Rebolledo y Dj Tennis en mayo en Nitsa A falta de una semana para comenzar el mes de mayo ya tenemos en nuestra agenda la programación del mes de mayo en el Nitsa de Barcelona.

Un mes en el que acogerán fiestas especiales como el noveno aniversario de Líbido con Dan Shake como invitado principal; una nueva edición de Feline (sub-sello de Suara) con el directo de Ferenc y los dj sets de Coyu, Nacho Marco y Spfz; un showcase de What.If con Cezar y Dubtil de invitados, y una noche especial con Die Orakel y Magazine capitaneada por Barnt y con actuaciones de Jaures y Oliver Hafenbauer. Además, como ya es habitual, Nitsa acogerá las 'after-parties' oficiales del ciclo de eventos Brunch. En mayo contarán con dos eventos, los días 14 y 28 de mayo en los que pincharán algunos de los invitados del Brunch junto a Marc Piñol y Dj Fra respectivamente. Por último, la programación se completa con visitas destacadas como las de Dj Tennis, Monoloc, Efdemin, Rebolledo, Matías Aguayo y Pional.

Si quieres conocer la programación por días la tienes aquí. Escucha a Dj Tennis y Rebolledo en Burning Man 2016:

