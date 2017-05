NOTICIA

Publicado el 04.05.2017

Rebolledo Re Alterado Hippie Dance, sello de Superpitcher y Rebolledo, ha anunciado el lanzamiento de un recopilatorio con once remezclas de temas del último álbum del mexicano: Mondo Alterado.

Titulado Mondo Re Alterado, a lo largo del tracklist nos encontramos aportaciones de artistas como Maceo Plex, Red Axes, Fantastic Twins, Mike Simonetti (por partida doble), Danny Daze o Dj Tennis, entre otros.

Sale a la venta el próximo 30 de junio.

Tracklist:

01. Rebolledo – Life Is Strange (Red Axes In The Moment Remix)

02. The Black Frame – Black Rainbow Woman

03. Maceo Plex – Discótico Pléxico

04. Paulor – Discótico Desértico

05. Superpitcher – Rainboy Superspacer

06. Rebolledo – POW POW (Fango Remix)

07. Rebolledo – A Numb Gas To The Future (DJ Tennis Pimiento Drive Version)

08. Fantastic Twins – Fantastic POW POW

09. Rebolledo – WANT (Danny Daze & Shokh's "Fears Come" Dub)

10. Mike Simonetti – Discótico Simonéttico En Pánico

11. Mike Simonetti – Discótico Simonéttico Hypnótico Mira un vídeo que incluye clips de un minuto de cada uno de los temas:

