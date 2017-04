NOTICIA

Publicado el 11.04.2017

Real Italian Occult Terrorism Sacrestia Del Santissimo Sangue es el rimbombante alias que utilizan para camuflarse Alessandro Parisi y su compañero Adam Van Maledict aka Adamennon.

El debut de la pareja llega con un mini álbum de título no menos ostentoso: Real Italian Occult Terrorism. Lo publicarán a través de Charlois, subsello de Pinkman Records, con base en el distrito Charlois de la localidad neerlandesa de Rotterdam.

Más abajo puedes escuchar los temas que son descritos por la literatura promocional de la siguiente guisa: "Ocho pistas que te transportarán a un mundo de desapariciones, asesinatos rituales y un posible culpable: Sacrestia Del Santissimo Sangue. De la divinidad envainada a la bajeza opulenta, este LP es un trabajo profundo y escalofriante de artes oscuras de película de miedo". <a href="http://charlois.bandcamp.com/album/real-italian-occult-terrorism-char11">Real Italian Occult Terrorism (CHAR11) by Sacrestia Del Santissimo Sangue</a>

Charlois: Soundcloud | Bandcamp

