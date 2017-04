NOTICIA

Publicado el 20.04.2017

Razzmatazz Clubs anuncia su programación de mayo Ya hemos pasado el ecuador del mes de abril y los clubs nos empiezan a enviar ya las programaciones que han previsto para el próximo mes de mayo. Uno de los primeros en hacerlo ha sido Razzmatazz, el multiclub barcelonés que como siempre contará con una extensa y variada programación para todos los gustos.

El local de la calle Almogàvers volverá a albergar un buen número de conciertos y lives de artistas tan diferentes como Booka Shade (que presentarán su nuevo álbum el sábado 13), los norteamericanos Autograf o el ecuatoriano Nicola Cruz.

Los amantes del techno podrán disfrutar de él con dj sets de gente como Objekt, Kyle Hall (que será uno de los invitados junto a DJF del aniversario de The Monkey Bar), Christian Wünsch (cabeza de cartel del showcase de Speaks Silence), o veteranos como Ken Ishii, Dj Hell o Felix Da Housecat.

Sonidos más calidos y/o lentos pero sin salirse del tradicional 4×4 se podrán escuchar en el set de Maya Jane Coles, en la noche Do Not Sleep con Darius Syrossian, Josh Butler y Luca Donzelli, o en la nueva edición de las fiestas Journeys con el set a cuatro manos de Gerd Janson y Midland. La actuación del interesante Black Merlin, la noche Envolvent con un b2b entre Switchdance y Undo, el showcase de Sonidos Distintos o el aniversario de OHM-Mag con el directo de Palmbomen II como plato principal completan la programación del club en este sentido.

Para los amantes de todas esas nuevas corrientes musicales que están a medio camino entre el hip hop, la bass music y los ritmos rotos en Razzmatazz les esperan con sus dos fiestas semanales. Por un lado Fuego, que ocupa la noche de los viernes en la sala principal y que en mayo recibe a Gravez, Damed Squad, Tropkillaz o Mueveloreina. Y por otro Trill, fiestas ya veteranas en el club barcelonés que ocupan la noche de los sábados en el Rex Room y que el próximo mes tendrán de invitados a gente como Lotic o Venus X y showcases de Brrrrap y Her Records.

