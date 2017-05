NOTICIA

Publicado el 03.05.2017

raster-noton se separa en dos plataformas independientes raster-noton nació en 1999 como resultado de la fusión de los sellos Rastermusic y Noton. Desde entonces el sello se ha convertido en uno de los puntales de la escena electrónica experimental internacional y ha acogido infinidad de referencias (casí 200 hay recogidas en Discogs) de diferentes artistas.

A partir de este mes de mayo, ambos sellos volverán a vivir de forma independiente. Por un lado estará raster-media que será dirigida por Olaf Bender y continuará con el legado de raster-noton publicando referencias a través de los sellos raster-music, raster-index y raster-archive. Por otra parte Carsten Nicolai se encargará de dirigir NOTON, sello en el que se enmarcarán todas las producciones pasadas y futuras de Alva Noto.

En la nota de prensa publicada hoy se explica que ambos proyectos seguirán realizando proyectos colaborativos y diferentes actividades como raster-noton. Además, en septiembre de 2017 se celebrará el décimo aniversario del Electric Campfire en Villa Massimo (Roma), y en ese mismo mes se presentará la instalación White Circle en el Ruhrtriennale de Duisburg (Alemania).

Sobre estas líneas tienes los dos nuevos logos.

Más información:

raster-media: Web Oficial

Noton: Web Oficial

