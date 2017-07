Randazzo se ilusiona: “Quiero ser gobierno en 2019”

Florencio Randazzo aprovechó el viaje en auto a Bolivar para repasar el discurso. Llegó a este distrito del interior bonaerense apenas unas horas antes de arrancar el acto con el que inició formalmente la campaña. Al escenario, el candidato a senador por la provincia de Buenos Aires, salió junto a quien la sigue en la lista, Florencia Casamiquela, y al postulante a primer candidato a diputado nacional, Eduardo “Bali” Bucca.

El postulante del Frente Justicialista se ubicó abajo de la tarima mientras iniciaron los discursos sus compañeros de boleta. Mientras ellos hablaban, Randazzo saludaba desde debajo del escenario y se fotografiaba con banderas como la de Uocra-La Matanza.

“Queremos construir una oposición seria, ser gobierno en 2019”, sorprendió Randazzo, quien apareció con camisa blanca y traje negro, con el que se suele vestir desde que anunció su candidatura. El ex ministro del Interior y Transporte reivindicó como “tres valores fundamentales”, “no robar, no mentir y cumplir con la palabra”. Con el primer valor apuntó contra la corrupción del gobierno de Cristina Kirchner, mientras que con los últimos dos disparó contra Mauricio Macri, a quien calificó de “insensible” y de “ricos para ricos”. “Nos rebela la soberbia, los jefes, la obsecuencia, pero sobre todo nos rebela este gobierno insensible”, sentenció.

El primer precandidato a senador (deberá competir contra Gastón Yañez, hombre de Mario Ishii) defendió al peronismo “que no sólo canta la marcha sino que actualiza sus ideas, que reivindica valores perdidos”. “Si es cierto que la victoria primero se instala en el corazón y después en los hechos, nosotros ya hemos ganado, esto es una fiesta”, celebró Randazzo.

El ex ministro de Interior y Transporte advirtió que su espacio “no nació en cuna de oro, nació con un montón de obstáculos pero fundamentalmente nació en sus convicciones más profundas, era necesario mantener los valores para actuar en consecuencia porque somos un espacio con un enorme sensibilidad”, aseveró desde el escenario que estaba en el centro del microestadio y que contaba con la estética moderna que tienen hoy la mayoría de los actos.

Bolivar, además de ser la tierra de Marcelo Tinelli, es el distrito que comanda su primer candidato a diputado, Eduardo “Bali” Bucca (ahora en licencia de la intendencia para dedicarse de lleno a la campaña proselitista), quien además de ser amigo del conductor de Showmatch, sueña con ganar una banca en el Congreso y comenzar a posicionarse en la Provincia para las elecciones 2019.

Quien también se mostró en el acto y charlaba con distintos dirigentes en la previa mientras sonaban distintas canciones de cumbia -como Bombón Asesino, de Los Palmeras-, fue el empresario de la carne, Alberto Samid. El amigo y compañero de ajedrez de Daniel Scioli, a quien Randazzo critica fuertemente, iba a ser candidato a concejal de Mario Ishii en La Matanza pero terminó en la lista del ex ministro del Interior.



