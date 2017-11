'raingurl' de yaeji es tu nuevo video favorito

Publicidad

Cuando llamamos a Kathy Yaeji Lee, ella estaba tomando su café mañanero. Puede haber un Brooklyn frío y lluvioso afuera de su ventana, pero a la artista estadounidense de ascendencia coreana le sienta bien. Si eres como nosotros, ya estás completamente enamorado de la forma en que Yaeji canta y rapea: medio susurrando, muy de cerca, agregando intimidad al género. Pero de lo que quizás no estés enterado es que ella irradia una amabilidad suave y serena, si la joven de 24 años no estuviera tan ocupada siendo música, le pediríamos amablemente que grabara algunos audiolibros para nosotros.

Fue durante la universidad cuando la diseñadora gráfica comenzó a hacer música. Deslizándose en la escena underground de house y techno de la ciudad de Nueva York con la misma naturalidad que sus letras oscilan entre el inglés y el coreano, ahora cuenta con dos EP, una serie de videos musicales DIY y todo el apoyo de 88rising. Su último lanzamiento, EP2, ahora en Godmode Music, es un elemento básico en la playlist de las oficinas de i-D y es bueno para cualquier momento, día y ocasión.

Raingurl, la cereza en el pastel de su EP, acaba de subir de nivel con un video musical, uno que estamos muy emocionados de compartir contigo. Menos DIY que sus visuales del pasado (como el tutorial de belleza Last Breath que invita de manera divertida a los espectadores a aplicarle recuerdos vergonzosos a la cara, mientras que en Drink I’m Sippin ‘On la vimos en su bicicleta en la noche neón de NY con sus amigos) sigue siendo autodirigido, con el asistencia de un grupo de amigos muy talentosos.

Y en caso de que necesites algo tangible para completar tu experiencia con Raingurl (nosotros sí lo necesitamos), Yaeji ha creado un zine para acompañar el proceso, repleto de increíbles imágenes de backstage y disponible para pre-ordenar ahora. Sabiendo muy bien que Yaeji gobierna nuestro mundo, la llamamos para conversar.

¡Hola Kathy! ¿De qué se trata este video entonces?

Tuve la idea de retratar la introspección que ocurre cuando estás en estos lugares gigantes con música estruendosa. Encontré una bodega a través de mi trabajo anterior, y tenía el concepto abstracto en mente. Mi amigo Enayet co-dirigió, y reunió al equipo, y yo lo edité. Creo que algo realmente especial surgió de todos nosotros, superponiendo los roles de esa manera. Casi sentí que estaba haciendo un proyecto de la escuela pero con un equipo que yo escogí.

¿Estás contenta con el resultado? Porque nosotros lo estamos.

Creo que hay algo entrañable en su realismo, por ejemplo, nuestros movimientos de baile no están sincronizados. Me encanta su honestidad. Para mí, este video fue un balance interesante de momentos incómodos entre mis amigos y yo, y altos valores de producción. Tuvimos muchos efectos especiales, que es un área que nunca antes había explorado. Hay una nube de niebla falsa y mucha tecnología avanzada que tengo la suerte de que mis amigos saben cómo hacer. Por ejemplo, mi impermeable tenía una luz y mi paraguas se encendió con este programa que mi amigo escribió para poder controlar los colores desde su computadora. Para mí fue realmente importante hacer algo que fuera visualmente interesante pero que no saltara demasiado de mis videos anteriores. Con suerte, la actitud sigue ahí.

Kevin Yoo

Totalmente. Parece que hay una estética de neón constante en tus visuales ahora.

¡Sí! Lo cual es bastante extraño para mí, porque siempre me sentí muy atraída por los colores naturales y los tonos apagados. Me encanta pensar en el elemento visual porque eso es mi historial. Entonces, en este video, por ejemplo, todo el mundo está usando blanco para poder absorber todos los colores que usamos. También iba bien con el impermeable transparente y la idea de la introspección, como una hoja de papel en blanco sobre la que se puede escribir cualquier cosa.

Cuéntanos un poco más sobre la idea de la introspección en el club.

Son dos actitudes alternas: el diálogo interno contra la actitud externa. Personalmente, siento que todavía sigo en el lado tímido y definitivamente no tengo la actitud de la parte del rap. Tienes todos estos pensamientos e inseguridades y luego vas al club y sientes lo mismo; estás bailando alrededor de otras personas, pero también estás pensando por ti mismo.

Tus pensamientos están bailando también.

Exactamente. Y a veces puedes sentirte muy emocional. Es solo una mezcla de esas cosas contrastantes de las que quería hablar en Raingurl. Al final de todo, ¡es un himno de fiesta! Esperemos que sea divertido de escuchar en casa pero también funciona en una noche de fiesta.

Ahora que es tu trabajo, ¿todavía sale a clubes cuando no estás tocando?

Todavía me encanta salir, lo hago. Realmente me encantan esos momentos tiernos con amigos, así como la música en sí misma. La otra noche fui a ver a un amigo tocar en este nuevo lugar que acaba de abrir en Brooklyn llamado Elsewhere, y luego a Jupiter Disco.

Kaira Widodo

¿Te ves a ti misma y a la música que estás haciendo como parte de una escena?

Siento que estoy dentro de un mundo extraño, donde todavía tiene tendencias underground, pero que ¿tal vez sea más accesible para las personas que normalmente no escuchan la extraña música underground? Es una posición realmente buena en la que puedo aprovechar ideas geniales y entregarlas a personas que no están acostumbradas a escucharlas. Pero puede ser una posición muy solitaria en la que no sé si puedo relacionarme con alguien por completo.

Cuando alguien pregunta qué tipo de música haces, ¿qué les dices?

Realmente depende de quién pregunte, pero generalmente les digo que estoy haciendo música electrónica y que canto. Si tuviera que ser específica, diría que a veces estoy rapeando, a veces estoy hablando, a veces estoy cantando. Que a veces es más de un beat de dance, cuatro en el piso, 120-130bpm. Pero entonces, para mí, nada de eso importa. Para mí, se trata del humor que ofrece el sintetizador y la melodía, la alegría que puedo transmitir con los drums extraños y la ternura de cantar como si estuviera susurrando.

Perfecto. ¿Y cómo encontraste tu sonido?

Recuerdo haber grabado voces en mi iPhone y tuve que acercarme mucho para obtener el sonido que me gustaba de mi voz, y eso continuó cuando subí de nivel a un micrófono real. Mi sonido se hizo más pulido a medida que aprendía más.

¿Qué tan importante es para ti usar ambos idiomas de la manera en que lo haces?

Me da más herramientas porque tengo el doble de formas de expresarme. Entonces, hay algunas palabras en inglés que simplemente no se pueden decir en coreano, y viceversa. También me encanta cómo suena el coreano fonéticamente, es realmente hermoso y hay algo que se siente más personal al respecto.

Por último, pero lo más importante, ¿para qué película crees que tu música sería la mejor banda sonora?

Uff, ¡eso es difícil! Bueno, la película más reciente que vi fue … ¿te acuerdas de El Laboratorio de Dexter? Fue esa. Sí, hubo una película. Sí, es realmente buena. Creo que algo tonto como eso sería algo realmente divertido.

Vy

