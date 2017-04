Racing ganó en Junín y da pelea

16 de Abril de 2017 | 05:47 | Publicado en Edición Impresa

Un gol anulado a Racing. No obstante, la Academia pisó fuerte en Junín y continúa en la pelea por el campeonato

Racing, con dos goles de Lautaro Martínez, venció anoche a Sarmiento por 2-1, en Junín, y continúa en la lucha por el título. El delantero bahiense de 19 años, de gran partido, convirtió a los 10 y 23 minutos del segundo tiempo; mientras que Marcos Astina, a los 41 del complemento, descontó para el local.

Los primeros 45 minutos mostraron a dos equipos con claras limitaciones para generar fútbol.

Sin embargo Racing, con un 4-4-2, contó con varias situaciones de riesgo, aunque fruto de jugadas individuales aisladas.

Diego González (1m.) y Lautaro Martínez (14m. y 26m.) dispusieron de las llegadas más claras, pero la falta de puntería y el arquero Chiarini los privó del gol.

Sarmiento, con un 4-4-2, tuvo un rendimiento pobre, ya que no solo que no pisó el área rival, sino que además no hilvanó dos pases seguidos. Gervasio Núñez, su mejor jugador, prácticamente no tocó la pelota y así Adrián Balboa y Rodrigo Depetris, sus dos delanteros, no entraron en juego.

Racing en el segundo tiempo manejó mejor la pelota, tuvo más volumen de juego y a partir de eso se acercó al arco de Chiarini. Acuña y Bou empezaron a incidir en el partido.

Bou (5m.) exigió nuevamente al arquero de Sarmiento y luego Martínez (10m.) sacó un preciso remate desde afuera del área y marcó el 1-0.

Fernando Quiroz, ante el resultado adverso, movió el banco, pero el equipo no mejoró. Y sumado al mal juego el árbitro Patricio Loustau no sancionó un claro penal de Marco Torsiglieri sobre Adrián Balboa.

Acto seguido una gran jugada colectiva de Racing derivó en el 2-0, obra de Martínez (23m.), tras un buen pase de Acuña.

Sarmiento poco hacía en el partido, pero un remate de larga de distancia de Astina (41m.) se transformó en el descuento. Y 60 segundos más tarde el ex Lanús estrelló un disparo en el travesaño. Después no hubo tiempo para más.

