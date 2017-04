NOTICIA

Publicado el 07.04.2017

RaBo & SnoB apuestan por los sonidos africanos en su nuevo EP La veterana pareja de djs y productores RaBo & SnoB tienen preparado un nuevo EP en el sello Lovedancing.

Se trata de un trabajo en el que aportan dos temas originales y que se completa con dos remixes de dos veteranos de la escena disco y house como Llorca aka Art Of Tones y Jacques Renault. El primero de los temas, Yawumma, cuenta con la voz de Soma, es el fruto del encuentro de la pareja con el vocalista ghanés. El segundo corte, Ifa, es fruto de la colaboración con Azizaa, vocalista a la que conocieron por un amigo mutuo.

A la venta el próximo 5 de mayo.

Tracklist

A1. Yawumna ft. Soma Iddrissu

A2. Yawumna – Art of Tones Remix

B1. Ifa ft. Azizaa

B2. Ifa – Jacques Renault Remix

Más información:

Rabo & Snob: Soundcloud

Comparte:

Síguenos en Feedly:

Comentarios

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

PARA VER EL RESTO DE NOTICIAS DEL DÍA PINCHA AQUÍ