Quiso escrachar a su ex con una foto y el resultado fue peor

Oriana tiene 18 años, y decidió jugarle la famosa carta de “publicar la foto de mi ex desnudo” a Joaquín. Al revisar fotos viejas en su celular, encontró la indicada.

“Todos borran las fotos con su ex del celular pero yo te juro que no puedo borrar esto ajajajajjjajajajaja no me sale ajajajajajajajaj“, escribió junto a la foto en su cuenta de Twitter.

Todos borran las fotos con su ex del celular pero yo te juro que no puedo borrar esto ajajajajjjajajajaja no me sale ajajajajajajajaj pic.twitter.com/tvZeiFOlFy — banana (@Orincesa_1) 29 de junio de 2017

Claro está que la foto se hizo viral rápidamente y, como era de esperarse, llegó hasta su ex. El jóven de 22 años decidió cantarle retruco y lo hizo de la forma más divertida (para nosotros, claro).

“Yo tampoco borro las fotos Ori!! Que lindos recuerdos “, fue su respuesta.

Yo tampoco borro las fotos Ori!! Que lindos recuerdos ???? pic.twitter.com/zSka7WhAft — JT (@JoaquinTapia87) 29 de junio de 2017

