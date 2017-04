PD / BALLESTER 0 – A. DE ROSARIO 3 Quince minutos letales

En un partido cambiante, Argentino de Rosario aprovechó una ráfaga de buen fútbol y venció a Central Ballester por 3 a 0. El Salaíto acumula cuatro triunfos consecutivos, además de ocho sin perder, y empieza a postularse como uno de los candidatos a pelear por el segundo ascenso. Por su parte, el conjunto de José León Suárez cayó por segundo partido consecutivo y continúa inmerso en su irregularidad.

Quince minutos letales

El de Rosario se hizo fuerte de visitante (Prensa Ballester).

Acá está el cronograma Los tapó el agua El foco infeccioso que afectó al plantel de Central Ballester llevó a postergar el encuentro por la 17ma fecha del torneo de Primera D, frente a Argentino de Rosario. Semanas después, el mismo se llevó a cabo. Con realidades muy diferentes, y presentes que los tiene a ambos en Octogonal, el combinado rosarino pegó en los momentos justos y se quedó con un duelo que lo mantiene en el pelotón de arriba, además de continuar con una racha de ocho sin perder, con cuatro triunfos consecutivos sin recibir goles. Los goles de Gastón Tedesco, por duplicado, y Fernando Gelenchir en contra, arruinaron los planes del local, que en el primer tiempo fue muy superior a su rival y no lo demostró en el marcador. Claro, los goles que no se hacen en su arco, se sufren en el propio.Los primeros cuarenta y cinco minutos fueron exclusivamente del Canalla. Desde que Gonzalo Beloso pitó el comienzo, los dueños de casa fueron en busca de los tres puntos, queriendo borrar rápidamente lo sucedido días atrás contra Ituzaingo, una caída muy dolorosa. Con el transcurso del encuentro, las figuras de Nicolás Fratto y Federico Sellecchia empezaron a crecer. El volante central se hacía dueño de la pelota y el encargado de darle fútbol a sus compañeros, mientras que el Chofe era el peligro constante para la dupla May – Carabajal. Mariano Barraza creció en confianza, y con ello, la imagen del Cacique. Los mencionados formaron un trío que no hacían más que dilucidar que la victoria era una realidad. Primero fue Sellecchia y después Sellecchia fueron quienes merodearon con el gol, pero Fernando Gelenchir tuvo la situación más clara, pero Lucas Rodríguez se lució para mantener su arco en cero. Nada podía salir mal para el pueblo de José León Suárez.Pero como sucedió frente a Ituzaingo, Central Ballester bajó estrepitosamente su performance. El Salaíto salió mas convencido y encontró en Gastón Tedesco en su arma ofensiva. El extremo derecho, en los primeros cinco minutos, volvió loco a quien lo tenga que marcar. Es más, durante ese lapso contó con dos ocasiones para poner el 1 a 0 para la visita. Y curiosamente, como dice el dicho, en la tercera no falló y puso en ventaja a su equipo. Seis minutos marcaba el reloj, y los comandados por Roberto Romano veían cómo se encontraban abajo en un partido que los tenía a su merced. A los 14', Tedesco cabeceó un centro de Andrada y dejaba sin reacción a Juan Pablo Ghiglione. 2 a 0 y la desilusión inundaba el "Ramón Roque Martín". Ni hablar cuando un minuto después Gelenchir, que intentó bajársela a su arquero, marcó un increíble gol en contra. Un marcador impensado para todos, incluso para el "Sala", que fue una ráfaga durante ese lapso y sacó jugo a cada oportunidad. Luego del tercer tanto, poco quedó para demostrar porque el vencedor manejó el cotejo a su placer, mientras que el Auriazul entre la incertidumbre y el shock, no supo siquiera generar un situación para descontar.Una victoria que sirve para que Argentino de Rosario se afiance y saque pecho con esta racha de ocho sin perder, en vísperas de los duelos frente a L.N. Alem e Ituzaingó. Por el lado de Ballester, que acumula dos derrotas en fila, tiene que viajar a Claypole, el próximo lunes, con el pensamiento de ganar para no perder su lugar en el Octogonal. Eso sí, la dupla Romano-Farías contará con las vueltas de Santiago Correa y Pablo Lucero, la zaga central titular y quienes purgaron sus suspensiones.

SINTESIS:

Central Ballester (0): 1- Juan Pablo Ghiglione; 11- Iñaki Milanesi, 6- Iván Rojas, 2- Diego Carabajal, 3- Fernando Gelenchir; 8- Leonel Rodríguez, 5- Nicolás Fratto, 4- Facundo Uñate, 10- Mariano Barraza; 7- Omar Chávez, 9- Federico SellecchiaSuplentes: 12- Franco Castrogiovanni, 13- Emmanuel Marengo, 14- Enzo Ventecol, 15- Damián Achucarro, 16- Hernán Medina, 17- Juan Carlos Albarello, 18- Tomás CarballoDT.: Roberto Romano – Gabriel FaríasArgentino de Rosario (3): 1- Lucas Rodríguez; 4- Emanuel Andrada, 2- Esteban May, 6- Bryan Carabajal, Leandro Córdoba; 7- Gastón Tedesco, 5- Cristian Iramaz, 10- Gustavo Salgado, 8- Emanuel Fabrizio; 9- Leandro Cabral, 11- Diego AngaroniSuplentes: 12- Mateo Quintana, 13- Julián Mariatti, 14- Kevin Ledesma, 15- Julián Bembo, 16- Facundo Camafreita, 17- Alejandro Olocco, 18- Emanuel PellegriniDT.: Marcelo VaqueroCambios: ST 18- Tomás Carballo por 10- Mariano Barraza (CB), 17' ST 16- Hernán Medina por 11- Iñaki Milanesi (CB), 19' ST 13- Emmanuel Marengo por 7- Omar Chavez (CB), 22' ST 15- Julián Bembo por 11- Diego Angaroni (AR), 35' ST 16- Facundo Camafreita por 9- Leandro Cabral (AR), 43' ST 14- Kevin Ledesma por 7- Gastón Tedesco (AR)Amonestados: 22' PT Iñaki Milanesi (CB), 35' PT Nicolás Fratto (CB), 43' PT Gustavo Salgado (AR)Goles: 7' ST y 14' ST Gastón Tedesco (AR), 15' ST Fernando Gelenchir, en contra (AR). Arbitro: Gonzalo Beloso.



