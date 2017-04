Quién es Verónica Magario, la intendenta de La Matanza que ploteó los patrulleros con su nombre

Verónica Magario, intendenta de La Matanza. Foto: Archivo / Daniel Jayo / LA NACION

Verónica Magario tiene una extensa trayectoria en el peronismo bonaerense. Hija del ex tesorero de Montoneros, Raúl Magario, se inició en la política de la mano de Alberto Balestrini, ex cacique de La Matanza. Magario gobierna desde 2015 el distrito más poblado de la provincia de Buenos Aires. Fue la sucesora de otro ex barón del conurbano: Fernando Espinoza.

Es una de las voces más críticas del PJ al gobierno de María Eugenia Vidal y conduce la Federación Argentina de Municipios (FAM). Su nombre se baraja como uno de los eventuales postulantes del kirchnerismo en las próximas elecciones legislativas. En caso de que Cristina Kirchner decida no competir en los comicios, el FPV evalúa a Magario como uno de los delfines de la ex presidenta que podría encabezar la lista. Creen que sería una "buena candidata" y su postulación consolidaría la relación con Espinoza.

Antes de llegar a la intendencia de la capital del PJ, Magario fue diputada nacional por el FPV, presidenta del Concejo Deliberante de La Matanza y subsecretaria de la cartera de Desarrollo Social de la comuna.

Si bien suena como eventual candidata del kirchnerismo, Magario se define como "peronista". En una entrevista con LA NACION en septiembre pasado, la intendenta afirmó que Cristina no era su líder política. "Yo rescato de Cristina y Néstor la construcción que hicieron estos años. Yo vi cómo se recuperó la Argentina y La Matanza", remarcó. No fueron las únicas muestras de sus diferencias con los sectores más duros del FPV. En 2015, se opuso a la candidatura a gobernador bonaerense de Aníbal Fernández . El año pasado, en tanto, opinó que la ex presidenta no debería competir en las próximas legislativas.

Magario tiene "grandes diferencias" con su padre, a quien define como "un militante de la época de los 70". "No fue mi maestro político: es mi padre y sigue siéndolo, con las grandes diferencias que hemos tenido siempre. Por supuesto que esto me permitió nacer en una cuna peronista y vivir como hija de un militante", sostuvo en agosto de 2015 durante un reportaje con este medio. Magario contó que "jamás" habló con su padre sobre los 70. "Tuve un gran padre militante que me enseñó lo que era el peronismo", dijo.

La tensa relación con Vidal

La relación entre la jefa comunal y Vidal tuvo varios cortocircuitos. Las diferencias salieron a la luz luego de que Magario criticara con dureza a Mauricio Macri y la gobernadora bonaerene por no haberla invitado a subir al escenario durante un acto en el que se inauguraron obras en una planta de bebidas en la localidad de Virrey del Pino. "Cuando entramos a la planta yo estaba caminando junto a Vidal y aparece alguien de seguridad, que supongo sería del Presidente o de Ceremonial, detiene mi marcha y me dice «usted no, intendenta. Usted, por acá». Me tomó del brazo y me llevó hacia otro lado, separándome del Presidente y la gobernadora. Nunca viví algo así", contó a LA NACION.

Uno de los patrulleros ploteados por el municipio de La Matanza. Foto: Twitter

La intendenta de La Matanza no duda en cuestionar las medidas económicas de Cambiemos y la gestión de Vidal en la provincia. Es más, fue de las primeras jefas municipales que presentó un recurso de amparo ante la Justicia para frenar el aumento de tarifas de luz, gas y agua dispuesto la Casa Rosada. El vínculo con la mandataria provincial se tensó aún más cuando desde el gobierno bonaerense apoyaron el proyecto para dividir La Matanza. Pese a los roces que tuvieron, Magario compartió un acto con Vidal en su distrito por las obras del Metrobus.

Una decisión de Magario generó revuelo en las últimas horas. La intendenta compró 40 patrulleros y los ploteó con su nombre. Desde el Ejecutivo provincial defendieron la polémica medida y acusaron al ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo , de montar una "operación" en las redes sociales para generar conflictos en el distrito. ¿Un anticipo de la campaña?

