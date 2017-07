Quién es Rob Goldstone, el excéntrico publicista detrás del escándalo de Donald Trump Jr. y la abogada rusa

Las investigaciones sobre los vínculos entre agentes rusos y allegados al entorno de Donald Trump se acercan cada vez más al presidente. Fue Rob Goldstone, un publicista con importantes negocios en Moscú, quien colocó en una misma sala de la Torre Trump a la abogada Natalia Veselnitskaya, con supuestas relaciones en el Kremlin;a Donald Trump Jr., primogénito del entonces candidato; a Jared Kushner, esposo de Ivanka Trump; y a Paul Manafort, entonces jefe de campaña republicano. Más de un año después, el encuentro es el mayor dolor de cabeza de la Casa Blanca.

Goldstone es el único interlocutor que aparece en los correos revelados por el primogénito de Trump. En ellos, le indicó que había personas en Rusia que tenían "documentos oficiales e información que podía comprometer a Hillary" y que ello podía ser "muy útil" para su padre. Además, destacó que los datos eran "de muy alto nivel y muy sensible, pero es parte del apoyo de Rusia y de su gobierno al señor Trump". La respuesta de Trump Jr. manifestó sus intenciones: "Si es así, me encantaría".

¿Cómo se ganó Goldstone la confianza de la familia para lograr una reunión de tal trascendencia?

Se trata de un publicista británico que en 2013 participó en la organización en Moscú del concurso Miss Universo, y entró así en contacto con los Trump, que controlaban el famoso certamen de belleza.

Goldstone es un ex reportero de tabloides que preside una compañía de mercadotecnia musical llamada Oui 2 Entertainment. Esa empresa representa a Emin Agalarov, una estrella del pop ruso que figura también de forma prominente en los correos, como presunto portador de los datos sensibles.

Tras el viaje a Rusia, Trump le escribió a los Agalarov: "Tuve un gran fin de semana con su familia. Han hecho un trabajo fantástico. La actuación de Emin fue WOW". El vínculo estaba hecho y Goldstone, como hombre de confianza de los rusos y representante del artista, quedó en contacto con los estadounidenses.

Las publicaciones de Goldstone el año pasado en las redes sociales dejaron claro su apoyo a la campaña electoral de Trump y su admiración por el presidente ruso, Vladimir Putin.

Al día siguiente de la victoria electoral de Trump, subió a Instagram una fotografía en la que aparecía vestido con una camiseta con la palabra "Rusia" escrita en enormes letras rojas.

Las redes también muestran al excéntrico británico en Moscú 10 días antes de la reunión con el equipo de Trump. En esa fecha (el 9 de junio de 2016), Goldstone publicó una actualización desde la famosa torre del magnate. "Preparándome para la reunión", indicó, como un evento más de su agenda.

Además, en su perfil ha descrito a la ex república socialista como "su segundo hogar".

Pero lo que más llama la atención de Goldstone, a primera vista, es su imagen descontracturada en las redes, donde bien puede aparecer disfrazado de pirata, rey o chef, o imitando a alguien.

#TrumpRussia missing link Rob Goldstone is Trump's mysterious 400-lb. guy providing stolen emails. #TheResistance can take that to the bank! pic.twitter.com/sQiAaaheqg

— Grant Stern (@grantstern) July 10, 2017