Quién es Cyntoia Brown: la joven condenada a cadena perpetua por la que los famosos piden su libertad

Varios famosos estadounidenses se movilizan a favor de una mujer, Cyntoia Brown, que fue condenada cuando tenía 16 años a cadena perpetua en Tennessee por matar a un hombre de 43 que le obligó a prostituirse.

Cyntoia fue una víctima de trata sexual cuando solo era una adolescente. Vivió con un hombre de 24 años que abusaba física y sexualmente de ella. La joven era obligada a prostituirse, fue así cuando Johnny Allen, un agente inmobiliario de 43 años, la llevó a su casa, la golpeó y la violó. Brown, al ver que su vida corría peligro, sacó una pistola de sus cartera y mató a su agresor.

Los hechos se remontan a 2004, pero la cantante Rihanna y la estrella Kim Kardashian acaban de atraer la atención sobre este caso a través de mensajes publicados en las redes sociales.

Junto al hashtag #FreeCyntoiaBrown (liberen a Cyntoia Brown), Rihanna estimó que “algo va tremendamente mal cuando el sistema permite esos violadores, y la victima es quitada del medio de por vida“, mientras Kim Kardashian consideró que era “penoso ver que una mujer joven que es prostituida tiene el valor de defenderse y ¡es condenada de por vida!”.

Cyntoia Brown, ahora de 29 años, reconoció su crimen y explicó a la justicia que estaba viviendo una pesadilla bajo la influencia de un hombre que la obligaba a prostituirse. El hombre que abatió era un desconocido que le llevó a su casa exigiéndole una relación sexual. Ella indicó que se trastornó al ver varias armas en su domicilio y que tuvo miedo de que la matara.

The system has failed. It’s heart breaking to see a young girl sex trafficked then when she has the courage to fight back is jailed for life! We have to do better & do what’s right. I’ve called my attorneys yesterday to see what can be done to fix this. #FreeCyntoiaBrown pic.twitter.com/73y26mLp7u

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) November 21, 2017