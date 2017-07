¿Qué podemos hacer cuando alguien no nos deja de enviar mensajes y ya no lo queremos ver más?

A continuación presentamos algunos de los mensajes de la columna Baggage Check, que se publican semanalmente en The Washington Post Express.

Pregunta: Soy una mujer de veinte años y estoy pensando en dejar a mi pareja y desaparecer sin avisar, después de una relación de tres meses. Le he dicho que no tenemos química y que estoy en un momento de mi vida donde no busco una relación seria (la verdad es que simplemente no creo que sea con él). Él sigue enviándome mensajes de texto y siento que tengo que dejar de contestarle. No puedo ser más clara con él.

Respuesta: No todas las relaciones de tres meses son iguales. ¿Se veían de forma ocasional o era algo más formal? De cualquier manera, parece que has intentado terminar la relación, así que la única pieza que te queda por mover es la del aviso final de que no vas a responder más a sus textos.

Tú no tienes que tratarlo como si él fuera un spammer, pero necesitas ser clara y firme. Podrías poner algo así: “Siento que no he sido tan clara como debería haberlo sido, y eso no es justo para ti. Tengo que decirte que aunque he disfrutado mucho del tiempo que hemos estado juntos, no estoy en un momento para tener una relación formal. Lo mejor es que nos tomemos un tiempo, así que por favor, no te preocupes más por mí si no contesto a tus mensajes. Te deseo lo mejor”. Cuando haces algo así estás siendo clara y no estás desapareciendo sin avisar.

