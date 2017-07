¿Qué pasa entre Paulo Dybala y Oriana Sabatini?

Paulo Dybala, de 23 años, estaría comenzando una relación sentimental con Oriana Sabatini (21), hija de la actriz venezolana Catherine Fulop y Ova Sabatini.

Los rumores tomaron fuerza cuando el delantero de la Juventus y la cantante, que acaba de terminar una relación amorosa, se empezaron a seguir en Instagram e intercambiaron likes en sus publicaciones.

Not too cold ❄️ @anitathomasph A post shared by Oriana Sabatini (@orianasabatini) on Jun 1, 2017 at 4:45pm PDT

Catherine Fulop sembró más dudas al respecto. Al ser consultada por el romance que estarían comenzando, la madre de Oriana no sólo no lo negó, sino que expresó lo difícil que sería para la pareja mantener una relación por la distancia que los separa.

"No lo sé. Yo no los he visto… Ella tiene confianza con nosotros. Cuando empezamos a escuchar estas cosas, nos contó que sí, que con Paulo se hablan, por supuesto. Lo único que me interesa de Paulo es que sea buena persona y que se porte bien con mi niña, que es una buena persona también. Eso es lo único que me importa", expresó Fulop.

@lorealhair 🌺 A post shared by Oriana Sabatini (@orianasabatini) on Mar 9, 2017 at 4:46pm PST

Paulo Dybala estuvo presente en el show que brindó Oriana Sabatini, en su lanzamiento como estrella pop, el pasado 5 de julio. La joven fue telonera en el concierto que Ariana Grande brindó en Buenos Aires.

Por su parte, la prensa europea sostiene que la Joya de la Juventus habría terminado su relación con su novia, Antonella Cavalieri, quien borró las publicaciones fotográficas en las que se muestra acompañado de Dybala. La última que publicó el futbolista cordobés fue el 19 de mayo.

🖤 A post shared by Paulo Dybala (@paulodybala) on May 18, 2017 at 4:31pm PDT

