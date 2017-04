BASTA DE VIOLENCIA "¿Qué necesito? Un hijo"

Esa fue la respuesta de Raúl Balbo, padre de Emanuel, cuando Chiqui Tapia se comunicó con él para darle las condolencias. Además criticó la violencia en el fútbol argentino y cuestionó: "¿Ahora van a jugar a puertas cerradas?".

La angustia no se va. Cada vez que se menciona el nombre de Emanuel emerge la impotencia, el dolor, la frustración se sentir que se podría haber evitado el episodio desafortunado que dejó a una familia con un integrante menos. Esa misma casa que hace tiempo había perdido otra vida. Por eso la bronca de Raúl Balbo, el padre de Emanuel y Agustín, que contó que se comunicó el Chiqui Tapia con él. "Me dio su teléfono, se puso a disposición, me preguntó qué necesitaba ¿Ahora? Nada. Un cerebro para mi hijo, ¿qué otra cosa? Un hijo. Ninguno me lo va a devolver", expresó abatido.

Y Raúl no se guardó el enojo, la desazón de perder a sus dos hijos en manos del mismo responsable. "Ya no dejan entrar a los visitantes y la violencia es entre los de la misma camiseta. ¿Ahora van a jugar a puertas cerradas?", agregó en diálogo con El Larguero.

