¿Que dijo Carolina “Pampita” Ardohain sobre la foto que subió La “China” Suárez y a los pocos minutos borró?

El fin de semana, Eugenia "La China" Suárez (25), subió a las redes sociales una foto que para algunos resultó una provocación hacia Carolina Pampita Ardohain (39).

La imagen de la polémica mostraba unas manos de unos nenes (los hijos de Benjamín Vicuña y Pampita) sobre la panza de la China, quien desde hace un tiempo se especula que está embarazada del actor chileno.

"No hablo de esa persona. No me refiero a ningún tema nunca. No me ha tocado opinar de eso. No he pasado por ninguna situación", fue la respuesta de la jurado del Bailando a Este es el Show. "Mi meta es tener la mejor relación con el papá de mis hijos", agregó la modelo, sin querer entrar en polémica.

"La verdad los comentarios no los haría nunca en televisión. En serio que resguardo mucho el bienestar familiar, entonces hay cosas a las que no me refiero. Y, por más que yo trabajo en esto y estoy muy expuesta, soy muy cuidadosa de mis palabras", sentenció quien está en pareja con Pico Mónaco.

