RACING 1 – TIGRE 1 (SUSPENDIDO) ¿Qué día sigue?

Cocca dijo que como seguirá la lluvia este domingo, no se debería jugar el lunes "porque la cancha va a estar parecidad y sería arriesgar". Se podría jugar la semana del 17.

Racing 1 – Tigre 1. Fecha 19, Primera Division 2016/2017

El Pulpito le dio la ventaja a Racing

Gol de D.González (). Racing 1 – Tigre 0. Fecha 19, Primera Division 2016/2017

Festejo de 1-0 de González.

Rincón aprovechó el regalito de Orion

Gol de T. Rincón (T). Racing 1 – Tigre 1. Fecha 19, Primera Division 2016/2017

“Lo que hay que aplicar el sentido común. Si va a llover todo el domingo, lo que me preocupa es por el riesgo de los jugadores. La lógica es que el lunes la cancha va a estar parecida, sería arriesgar la integridad de los jugadores y del espectáculo”. Diego Cocca dejó en claro que su idea no es que el Racing 1 – Tigre 1 se siga en breve, sino que pasaría para la siguiente semana. Y su argumento fue que con tanta agua por caer, el Cilindro no estará en condiciones.

“Lo primero es ver cómo están los jugadores, se hace difícil más cuando no corre la pelota. Te podés desgarrar, lesionar. Es preferible dejarlo, hay que pensar en no sacar ventaja. Cuando la cancha esté bien, jugarlo. El pronóstico dice que va a llover, Mar del Plata está con agua, todo el país, va a llover… Si aplicamos el sentido común no deberíamos jugar el lunes, explicó el DT, quien destacó la actitud con la que salieron a jugar: “El desafío era aprender de los errores y mejorar, el primer tiempo nos propusimos salir con todo y conseguimos un gol rápido, eso demuestra un cambio. Lamentablemente por un error sufrimos el empate”.

¿Cuándo se renudará el partido? Si no es el lunes, la idea de Racing es que sea la semana siguiente ya que el viernes van a Junín para el partido del sábado 15 con Sarmiento. Y como ninguno de los dos partidos tiene partido entresemana, no tendrían problemas en jugar después del 17.

