PTO. MADRYN: Desarticularon en Madryn una banda que comercializaba elementos robados

Cerca de 40 allanamientos se llevaron a cabo ayer en distintos puntos de Puerto Madryn, en el marco de una investigación relacionada con delitos contra la propiedad. En los procedimientos se detuvo a dos personas que se suman a otras cuatro que integrarían la misma banda, pero habían sido apresados por otros hechos. (Eldiariodemadryn)

La organización se dedicaría a robar casas y posteriormente “reducir” esos elementos que eran distribuidos como un delivery entre sus clientes. Ahora, la justicia anticipó que imputarán a los compradores ya que no podrán alegar que compraron de buena fe, en virtud que habría elementos probatorios que demuestran que salían que eran elementos robados.

El megaoperativo, que cuenta con la participación de efectivos de la División de Investigaciones de la Policía del Chubut, fue solicitado por el fiscal Daniel Báez, a cargo de la causa, y ordenado por el juez Marcelo Orlando.

A raíz de la investigación llevada a cabo, se busca acreditar el funcionamiento de organizaciones criminales dedicadas al robo de electrodomésticos en la ciudad así como a personas que adquirieron elementos de origen ilícito.

Delivery de elementos robados

Al respecto, el fiscal jefe Daniel Báez, brindó una conferencia de prensa acompañado por el jefe de la Unidad Regional Puerto Madryn, comisario mayor Ricardo Cerda, el comisario Nery Pérez y personal de la División Investigaciones.

En este contexto, relató que “se ha hecho un procedimiento en el día de la fecha (por el martes), verdaderamente entendemos que ha sido, según los primeros datos que tenemos, exitoso; es un trabajo que se viene haciendo desde octubre del año pasado, bastante ‘de hormiga’ y buscando información a partir de un teléfono celular, donde se logró detectar otros números, todo ello con la intervención del juez de garantías Orlando, el cual destaco, ha estado garantizando los derechos de las partes en el curso de la investigación”.

En esta línea, precisó que “se logró determinar, en principio, una banda dedicada a cometer delitos contra la propiedad, de robo y hurto en su gran mayoría; con posterioridad, y lo que tiene de novedoso este procedimiento, es que se estableció la existencia de una especie de ‘delivery’ de cosas robadas hacia distintos ciudadanos de la ciudad, que hoy recibieron una orden de allanamiento, en búsqueda de cosas que han comprado cuyo origen es ilícito; es un trabajo que no puedo detallar ante los medios, pero sí ha trabajado la Policía del Chubut, a cargo de un operativo realizado con mucha prudencia, verificando que los domicilios fueran aquellos que buscábamos, como así también los elementos secuestrados”.

Los 40 allanamientos dieron positivo

Por su parte, el comisario del área de Investigaciones de la Policía del Chubut, precisó que “se realizaron 40 diligencias de allanamiento en distintas jurisdicciones, las cuatro comisarías estuvieron abocadas al procedimiento, y en todos los allanamientos hubo resultados positivos, y se encontraron los elementos que estábamos buscando” y agregó que no hubo hechos de resistencia ante la autoridad.

“Como eran compradores, entregaban los elementos prácticamente en forma voluntaria y reconocían que los habían adquirido a bajo costo; no hubo incidentes y todo se hizo de manera prolija y coordinada con la Unidad Regional y el área de Investigaciones”, remarcó.

Seguidamente, Báez puso en relieve que “la investigación fue realizada entre personal de la Fiscalía, en conjunto con personal policial, e incluso destaco la labor de personal retirado que se encuentra adscripto a la Unidad Regional; estos casos requieren de una investigación paciente, a partir de, por ejemplo, intervenir un teléfono, detectar otros, escuchar qué es lo que se dicen, ver la mensajería; no quiero revelar datos de la investigación, pero requiere de mucha paciencia y trabajo, este último que muchas veces no se ve y se realiza desde una computadora y un escritorio, investigando la información, eso es lo que se llama una investigación inteligente, la cual ha dado estos resultados”.

